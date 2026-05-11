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Dos embarcaciones construidas en la ría de Arousa participaron en el operativo del MV Hondius

El Ardentía XIV y el Balayo fueron construidos en Cambados y Catoira

El Ardentía XIV trasladando a pasajeros desde el MV Hondius hacia tierra

El Ardentía XIV trasladando a pasajeros desde el MV Hondius hacia tierra / Europa Press

Adolfo Gago

Arousa

El operativo desarrollado en el puerto de La Granadilla, en Tenerife, para evacuar al pasaje del MV Hondius, el crucero que permanece bajo control sanitario por un brote de hantabvirus, tuvo acento arousano. Dos de las embarcaciones que participaron en ese operativo fueron el auxiliar de operaciones navales «Ardentía XIV», de la empresa Ardentía Marine de A Coruña, y el remolcador «Balayo», construidos en astilleros de Cambados (Polináutica) y Catoira (Astilleros del Ulla) respectivamente.

El que más contacto tuvo con la ría de Arousa fue el primero de ellos, ya que ejerció como barco bateeiro en el norte de la ría de Arousa durante varios años, hasta que, al principio de esta década, fue adquirido por la empresa y enviado a las Islas Canarias donde acostumbra a trabajar en tareas de limpieza de cascos, soldadura submarina y reparaciones.

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El Balayo junto al MV Hondius en la dársena de Granadilla.

El Balayo junto al MV Hondius en la dársena de Granadilla. / EFE

Las dos embarcaciones han participado activamente en el traslado de los pasajeros del MV Hondius a tierra, unas labores que han finalizado esta tarde. Desde el primer momento en que comenzaron a verse las imágenes del traslado de los pasajeros del MV Hondius, a toda la ría de Arousa le llamó la atención la «fasquía» del Ardentía XIV, un bateeiro de madera que fue visto hasta hace tan solo unos años, navegando por la ría de Arousa.

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