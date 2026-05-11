Laboral
Comisiones Obreras convoca protestas por el ERE de Nestlé que afecta a 27 trabajadores en Pontecesures
Las movilizaciones incluyen concentraciones los días 14 y 15 de mayo y una manifestación el sábado 16 en la localidad arousana
El sindicato Comisiones Obreras ha convocado acciones de protesta por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que el grupo Nestlé ha presentado para sus factorías de España, y que afecta a 27 trabajadores de la fábrica de Pontecesures.
El comité de empresa ha fijado un calendario de movilizaciones para esta semana, que incluye concentraciones a las puertas de la fábrica de Nestlé en Pontecesures los días 14 y 15 de mayo, y una manifestación el sábado 16 de mayo.
Las concentraciones a las puertas de la fábrica serán jueves y viernes, de 13.00 a 15.00 horas, y la manifestación está prevista para el mediodía del sábado, por las calles de Pontecesures.
Comisiones Obreras sostiene que la propuesta de ERE para 27 trabajadores en Pontecesures «supone un duro golpe para el tejido productivo de la comarca», y tildó el expediente de»brutal, desproporcionado e injustificado».
Según el sindicato, la planta del Ullán sería porcentualmente la más perjudicada de España, por número de trabajadores, y la tercera más afectada en cifras totales.
El sindicato ha recibido el apoyo del secretario general del PSOE, José Manuel Gómez Besteiro, quien se ha reunido con el comité de empresa.
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