El BNG de Vilagarcía exige un compromiso por escrito al PSOE para garantizar sus proyectos

El Bloque Nacionalista Galego de Vilagarcía ofreció este lunes una conferencia de prensa para valorar la situación política municipal, y dio al gobierno municipal una de cal y otra de arena.

Por un lado, el portavoz municipal Xabier Rodríguez y su compañera en la corporación, Rosa Abuín, destacaron que, "queremos ver el vaso medio lleno" y enumeraron una serie de asuntos en los que la buena sintonía entre el grupo socialista y el nacionalista fructificó, como la futura ordenanza reguladora de las viviendas turísticas o las obras en Bouza de Abaixo y el lavadero de Vilaboa.

Pero, por otra parte, los dos ediles hicieron un exhaustivo repaso a las actuaciones propuestas en su día por el BNG, y aceptadas por el ejecutivo socialista, pero que por un motivo u otro ni siquiera han empezado. "Hay prioridades, y estamos observando que ahora mismo tienen prioridad los proyectos impulsados por el PSOE, y que están arrinconando un poco más los del BNG", afirmó Rosa Abuín.

Durante el presente mandato, el BNG ha sido el principal sostén del PSOE, que gobierna Vilagarcía de Arousa en minoría. Los votos de Xabier Rodríguez y Rosa Abuín en los plenos han sido fundamentales para sacar adelante presupuestos y otros proyectos importantes.

A cambio, el BNG planteó siempre una serie de peticiones a cambio de su apoyo político, como fueron por ejemplo las humanizaciones de las calles Vicente Risco y San Roque, una primera fase de rehabilitación del balneario de A Compostela o la creación de un aparcamiento gratuito en Carril.

El Bloque propondrá en los presupuestos la creación de una residencia pública en la finca de los Duques de Terranova o en la Iglesia de los Padres Claretianos

Sin embargo, pasado el tiempo, ninguna de estas grandes propuestas del Bloque ha salido adelante (al menos hasta ahora), lo cual molesta en las filas nacionalistas. "Esta situación nos crea desconfianza", añadió Rosa Abuín.

Por ello, los dos ediles nacionalistas avanzaron este lunes que si el PSOE quiere seguir contando con su apoyo de aquí en adelante, antes deberá garantizar por escrito que los proyectos impulsados por el BNG saldrán adelante antes de que finalice el mandato.

"Queremos un compromiso por escrito que contenga una hoja de ruta con plazos previstos de licitación y ejecución", adelantó Xabier Rodríguez.

El BNG condiciona su apoyo a los presupuestos de 2026 a disponer de ese documento. Sobre las cuentas, los dos ediles nacionalistas aseguraron que las conversaciones con el PSOE están ya muy avanzadas, y que ya hay acuerdo en los aspectos esenciales.

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A modo de avance, indicaron que, "este tiene que ser el año del mantenimiento de las infraestructuras más que de obras nuevas". En todo caso, sí citan una partida que consideran imprescindible, para sentar las bases de la creación de una residencia pública de la tercera edad en la finca de los Duques de Terranova (donde está la conocida como "casa de las mil ventanas") o en la iglesia de los Padres Claretianos, en la plaza de la Constitución.