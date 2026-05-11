El BNG de O Grove rechaza el control de acceso a A Toxa propuesto por Hotusa

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de O Grove se opone de manera frontal al control de acceso a la isla de A Toxa mediante un sistema de lectura de matrículas de vehículos, y ha criticado duramente la ausencia del alcalde y los concejales del PSOE en la reunión de la Comunidad de Propietarios de la isla, donde el grupo hotelero Hotusa presentó propuestas para abordar la masificación turística en la isla.

El portavoz del BNG, Anselmo Noia, acusó a Hotusa de intentar «tomar el pelo» al pueblo de O Grove con sus propuestas de control de acceso, pues el nacionalista considera que el objetivo último es «la misma exclusión» que existía a principios del siglo XX, cuando se construyó el puente, y solo podían pasar hacia la isla los huéspedes del Gran Hotel.

El BNG propone soluciones para abordar la masificación turística que denuncian los propietarios de A Toxa, como la creación de áreas de pernocta para autocaravanas en el entorno de la rotonda de Ardia, la señalización de rutas alternativas y la implantación de un sistema de ORA en verano, en horarios de mañana y tarde, para favorecer la rotación de las plazas de aparcamiento. También exige al Ayuntamiento que defienda los intereses de los vecinos.

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La polémica surge después de que Hotusa presentara propuestas para limitar el acceso a la isla -que fueron adelantadas por FARO-, como hizo en su momento el Ayuntamiento de A Illa en algunas calles del centro urbano, lo que ha generado rechazo entre parte de los vecinos y el BNG local, que consideran que la solución pasa por convencer a la Xunta de Galicia de que debe invertir en infraestructuras y servicios públicos para todo O Grove, y no por restringir el acceso a la isla.