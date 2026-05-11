Los alquileres subieron un 20% en Vilagarcía durante la última década

Los alquileres de vivienda se encarecieron en Vilagarcía un 20 por ciento durante la última década, según una investigación publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El informe apunta que el precio de las rentas subió un 3 por ciento en la capital arousana en 2024 con respecto al año anterior. Pero el encarecimiento acumulado desde 2015 se aproximó al 20 por ciento.

En Vilagarcía de Arousa hay, desde hace unos años, un grave problema de acceso a la vivienda, hasta el extremo de que el Ayuntamiento va a iniciar los trámites para ser declarado municipio tensionado. La elevada demanda de alquileres, y la poca oferta existente, ha hecho que los precios se disparasen de forma importante.

Tanto es así que, según la estadística del INE, Vilagarcía fue el ayuntamiento de O Salnés donde más subieron los alquileres desde mediados de la década pasada. La subida acumulada de O Grove fue del 16,6 por ciento; en Vilanova de Arousa y Cambados se encareció un 16,9 por ciento; y en Sanxenxo, un 16,4. En todos los casos, quedan por debajo de la subida de Vilagarcía, que fue del 19,8 por ciento.

Eso sí, la tasa anual de 2024 fue en Vilagarcía del 3 por ciento, pero se encareció más en O Grove y Cambados (3,4) y en Vilanova (3,1 por ciento). En cambio, el incremento de Sanxenxo fue más moderado, del 2,20 por ciento.

Más de 20.000 habitantes

La subida de los alquileres en Vilagarcía es también de las más elevadas de entre todas las poblaciones de la provincia de Pontevedra de más de 20.000 habitantes. De hecho, la variación de Vilagarcía desde 2015 hasta 2024 es superior a la de Cangas do Morrazo, A Estrada, Lalín, Marín, Redondela y hasta Vigo. Solo la supera la de O Porriño, en donde los alquileres se encarecieron por encima del 20 por ciento.

Estos datos confirman los ya apuntados en su día por la plataforma digital inmobiliaria Fotocasa, donde apuntaba que el precio medio de los arrendamientos de viviendas en Galicia en 2025 fue de 9,93 euros el metro cuadrado y mes, un 5,3 por ciento más que en 2024. El municipio donde más subieron las rentas fue Vilagarcía, un 16 por ciento, seguido de Ferrol y Ames, donde las rentas subieron un 13 por ciento. En el caso de Vilagarcía, se estima que el precio medio del alquiler de una vivienda se sitúa en los 700 euros.

No obstante, el problema de los precios de arrendamiento no solo afecta a las viviendas.

Bajos comerciales

El coste de alquilar un bajo comercial se sitúa en Vilagarcía de Arousa entre los 700 y los 1.100 euros mensuales, según un estudio realizado por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).

Estos precios sitúan a la capital arousana por encima de los precios medios de las ciudades de Ourense y Lugo, que son capitales de provincia, y muy cerca de Pontevedra, donde UPTA maneja unas rentas medias de entre 900 y 1.200 euros al mes.

La organización de autónomos adviertió en su día de que el elevado coste de los alquileres está ahogando a numerosos autónomos, hasta el extremo de que, «el alquiler del local comercial supone actualmente alrededor del 40 por ciento de los costes directos de un pequeño negocio, consolidándose como el principal factor de presión económica sobre el comercio local».

Por si esto no fuese poco, muchos autónomos se enfrentan también a los elevados precios de los arrendamientos de la vivienda, «lo que los sitúa en una posición de especial vulnerabilidad al tener que asumir simultáneamente dos de los principales costes».

Y, en el caso de la vivienda, los precios de Vilagarcía se sitúan también muy cerca de los de Pontevedra, y por encima de los de Ourense y Lugo. Más en concreto, según el estudio de UPTA, el precio del metro cuadrado en la capital arousana oscila entre los 8 y los 9 euros el metro cuadrado.

La entidad, que preside Eduardo Abad, denunció recientemente la situación, avisando de que «la especulación urbanística» es una de las principales razones de estas dos escaladas de precios, agravada, según UPTA, «por la concentración de la propiedad en pocas manos y la fijación de precios desligada del uso real».

Noticias relacionadas

«Las ciudades se están convirtiendo en escaparates sin alma, donde el comercio de promixidad desaparece».