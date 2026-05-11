Infraestructuras
Somos alerta de que Ribadumia se quedará sin piscina este verano
La formación no entiende como el grupo de gobierno todavía "no sabe lo que pudo pasar"
No habrá piscina en Cabanelas este verano. Esa es la afirmación que lanza Somos Ribadumia después del pleno celebrado el pasado viernes, en el que se aprobaron los presupuestos y no figura ninguna partida para solucionar la situación de esta infraestructura.
La formación que encabeza Soutelo no duda en resaltar su extrañeza porque una infraestructura construida en 2004 y «que ha sufrido inundaciones peores que las de este invierno, se elevara unos 30 centímetros siendo una estructura de hormigón de dimensiones considerables». Con independencia del coste de la reparación o de la sustitución del vaso, «solución más probable, lo normal en un gobierno serio sería incluir una partida presupuestaria para hacerle frente, pero David Castro, alcalde del municipio, actúa como si no hubiese pasado nada».
Desde que ocurrió lo de la piscina «todavía desconocen qué fue lo que pudo pasar, no saben lo que va a costar la reparación y no saben cuando se va a reparar». Esa ausencia y las explicaciones del regidor, a menos de dos meses para la apertura de las instalaciones «confirman algo que resulta evidente viendo el estado del vaso: la piscina no va a abrir sus puertas este verano, fruto de la incompetencia y desidia del gobierno y un perjuicio para los vecinos, ya que la piscina tenía una importante afluencia de personas».
Desde Somos Ribadumia exigen «menos excusas, menos mentiras, más responsabilidades y más actuación política; si la piscina no va a abrir, se debe decir claramente y, si lo hace, aclarar en qué condiciones, porque antes de nada está la seguridad para los vecinos, que debe quedar claramente garantizada».
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