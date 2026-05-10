Vista Real busca alumnos para tres cursos con gran salida laboral

El Centro de Desenvolvemento Local de Vilanova de Arousa impartirá, a partir del día 18, tres cursos de seguridad informática, operaciones básicas de restaurante y bar e instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes. Los tres cursos serán los únicos de estas características que se impartirán en O Salnés y son totalmente gratuitos.

El curso de seguridad informática se impartirá de 9.00 a 14.00 horas y finalizará el 19 de octubre, con una duración de 518 horas, de las que 80 serán de prácticas en empresas de la comarca. El curso incluye formación en seguridad en equipos informáticos, auditoría y gestión de incidentes de seguridad informática, sistemas seguros de acceso y transmisión de datos y gestión de servicios en el sistema informático.

En lo que respecta a operaciones básicas de restaurante y bar, las clases se impartirán de 16.00 a 21.00 horas hasta el 20 de agosto, con una duración de 368 horas, incluidas las prácticas de 80 horas en locales de hostelería de la comarca de OSalnés.

Por último, el curso de jardinería finalizará el 8 de octubre tras superar 548 horas, con la s80 de prácticas. El convenio de esta acción incluye la preparación del medio de cultivo, operaciones para instalar zonas verdes, su mantenimiento y el control fitosanitario entre otras.

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En las tres acciones formativas se va a impartir formación en prevención de riesgos laborales, inserción laboral, sensibilización medioambiental e igualdad de género. Desde el CDL explican que «por el extenso y completo contenido, la experiencia de los docentes y su duración, estas actividades cuentan con un elevado porcentaje de inserción laboral en muchas empresas de la comarca de O Salnés relacionadas con estas materias». De hecho, desde el CDL se hace referencia a lo ocurrido con cursos similares, donde gran parte de los participantes acabaron contratados en esas empresas. n