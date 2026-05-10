Vilagarcía saborea el ronqueo del atún rojo de las almadrabas gaditanas

El atún rojo de las almadrabas gaditanas vuelve a conquistar paladares en la comarca. El año pasado la empresa comercializadora Novomar Arousa ya organizó diferentes degustaciones de este preciado producto, despertando enorme expectación en localidades como O Grove y en Vigo.

Y quiere repetir, de ahí que, aprovechando que el mes pasado comenzó en Barbate la pesca en las milenarias almadrabas gaditanas, la empresa comercializadora quiera promover esta temporada nuevas exhibiciones del proceso de ronqueo, que es como se conoce el tradicional despiezado de estos majestuosos peces.

Para estrenar la campaña, Novomar Arousa se alió con la tapería-vinoteca La Baldosa, ofreciendo el primero de los ronqueos que tiene previstos.

Algunos de los pinchos preparados. / M. Méndez

Lo hizo en la plaza de abastos de Vilagarcía, donde se dieron cita un centenar de personas. Con música de violín en directo, lo cual daba un toque diferenciador al evento, expertos ronqueadores procedieron a trocear parte a parte un ejemplar de 200 kilos mientras Ana Chaves Otero, responsable de Novomar junto a Miguel Soto Bonet, iba explicando las características de cada parte de este animal, del que, como sucede con el cerdo, se aprovecha todo.

Mientras se efectuaba el troceado se servían diferentes platos a base de atún rojo, maridados para la ocasión con albariño, godello, mencía y espumosos de la bodega Martín Códax y conservas de Los Peperetes.

Un momento del ronqueo. / M. Méndez

Novomar Arousa y La Baldosa hicieron las delicias de los presentes y dejaron claro que el túnido que en esta época del año cruza el Estrecho de Gibraltar hacia el Mediterráneo para desovar tiene mucho que decir en la gastronomía gallega, convirtiéndose esta cita en todo un espectáculo «que ofrece algo diferente e innovador», tal y como explicaba el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, que fue uno de los asistentes.

Junto a él, la concejala Paola María y otros representantes de la clase política y de la vida social, cultural y empresarial de Vilagarcía y otros puntos de la comarca.

Unos y otros pudieron aprender que Novomar Arousa apuesta «por una pesca responsable basada en el conocimiento, la sostenibilidad y el respeto por cada especie».

La exhibición de «ronqueo» de atún rojo realizada por Novomar Arousa en O Grove fue un éxito. / M. Méndez

Como también que el atún rojo que las almadrabas se sacrifica con la técnica «Ikejime», un procedimiento japonés «que garantiza la máxima calidad del producto y reduce el sufrimiento animal».

Otra de las lecciones que pueden extraerse de este ronqueo, en este caso transmitida a través de los platos elaborados por La Baldosa y los cocineros colaboradores, es que esta especie tiene una enorme versatilidad culinaria.

El «toro», la ventresca, lomo y morrillo son solo algunas de las partes que se aprovechan de este pescado azul rico en ácidos grasos Omega 3 y en grasas DHA y EPA que ayuda a controlar y regular los niveles de colesterol malo en sangre y atesora elevados niveles de vitaminas B2, B3, B6, B9, B12 y E.