Vilagarcía mejorará la seguridad vial en una docena de calles antes del verano

El Ayuntamiento de Vilagarcía actuará, antes del verano, en una docena de calles que necesitan mejoras en materia de seguridad vial y señalización horizontal. Entre estas, se encuentran Pablo Picasso, donde se habilitará un paso de peatones sobre elevado, o la calle Hospital do Salnés, donde los cebreados están casi borrados por el paso del tiempo.

La última junta de gobierno del mes de abril aprobó sendos contratos menores: uno de ellos es para mejorar la seguridad vial en Pablo Picasso; y el otro, para renovar la señalización horizontal en 12 calles del centro urbano y el rural, básicamente para mejorar la visibilidad de los pasos de peatones.

En concreto, el Ayuntamiento actuará en las próximas semanas en Pablo Picasso, la Rúa Hospital do Salnés, Doutor Tourón, Alejandro Cerecedo, Avenida da Mariña, Arcebispo Xelmírez, Arapiles, Limoeiro, Gumersindo Nartallo, Cervantes, Independencia, Padre Feijóo y la urbanización de O Rial.

El contrato de Pablo Picasso se le adjudicó a Montajes J.M. Iglesias, de Pontevedra, por un montante de 22.800 euros, y un plazo de ejecución de una semana.

Los trabajos consisten en sobre elevar el paso de cebra existente en la parte alta de la calle, para mejorar la seguridad de los viandantes. Hay que tener en cuenta que esta calle soporta un tráfico muy intenso, al ser uno de los principales accesos a la ciudad desde la autopista AP-9, el Vial del Puerto, la vía rápida de Cambados y la carretera comarcal PO-549.

Además de sobre elevar el paso de peatones, para que los vehículos reduzcan la velocidad, se actuará sobre la iluminación, para hacerlo más visible, se renovará la señalización horizontal y vertical y se harán canalizaciones para el drenaje de las aguas pluviales.

Pasos de peatones

En lo que se refiere a la obra de mejora de la señalización horizontal en 12 calles, la adjudicataria ha sido la empresa Señalización y Balizamientos de Galicia, de Ponteareas, que presentó un proyecto de actuación valorado en 34.600 euros.

En este caso, el plazo de ejecución es de dos meses, pero el Ayuntamiento ha hablado con la empresa para que haga las obras antes del inicio de la temporada estival, cuando se prevé un volumen de tráfico mucho mayor.

Esta obra se realiza a instancias de los servicios municipales, que alertaron de las deficiencias de la señalización en una decena de vías públicas. Uno de los puntos donde se va a renovar la pintura es el paso sobre elevado existente frente al Hospital do Salnés.

Sin embargo, los usuarios del Hospital reclamaron en su día el pintado de un paso que existió en el pasado y que se fue borrando progresivamente. Se encuentra en el acceso entre el cruce con la carretera nacional N-640, en Rubiáns, y la rotonda que da acceso al Hospital.

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En el pasado, existió un cebreado en esa zona de fábricas. Luego se fue borrando y cuando, hace unos meses, el Concello pavimentó la vía de nuevo, no recuperó el paso de peatones. Hay que tener en cuenta que por esa zona cruzan muchas personas a pie, al aparcar en la pista interior que lleva a Rubiáns, pero tienen que hacerlo sin señalización alguna que les dé prioridad.