Sucesos
Roban mobiliario de un área lúdica instalada por la comunidad de montes de Cea en Vilagarcía
Los comuneros de Vilagarcía de Arousa denuncian el hurto de mesas y bancos en una zona de esparcimiento con vistas a la ría.
La comunidad de montes de Cea, en Vilagarcía de Arousa, denuncia que en los últimos días les robaron parte del mobiliario instalado en un área lúdica creada en su día en las proximidades del campo de tiro.
La comunidad de montes realizó una plantación de árboles y creó un área lúdica con mesas y bancos de madera en una parcela con espectaculares vistas a la ría de Arousa, gracias a un trabajo en colaboración con la cadena de alimentación Carrefour.
Pero en los últimos días, los comuneros descubrieron que les habían robado parte del mobiliario. Este tipo de sucesos no son infrecuentes, ya que a menudo estas áreas de esparcamiento se localizan en puntos del monte muy apartados, poco frecuentados a determinadas horas del día.
Los comuneros lamentan los hechos, ya que se trata de un ataque al patrimonio de los vecinos, y esperan que no se vuelvan a producir.
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