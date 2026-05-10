Agricultura
Las cosechas de O Salnés recuperan el tiempo perdido por los temporales
Las plantaciones se retrasaron en invierno entre dos y tres semanas, pero el ambiente seco de marzo y abril ha permitido a los agricultores de O Salnés iniciar la campaña de primavera con normalidad
El inicio de la campaña agrícola de primavera se retrasó en O Salnés un par de semanas debido al exceso de lluvia durante el invierno. Sin embargo, las condiciones meteorológicas cambiaron en marzo y abril hacia un tiempo más seco de lo habitual, y eso ha permitido que el campo arousano recuperase esas dos semanas perdidas. Gracias a ello, el pimiento tipo padrón que se produce en la comarca ha llegado más o menos puntual a su cita con los consumidores.
Los socios de la cooperativa Horsal empezaron a recolectar los primeros pimientos en torno a la segunda semana de abril. En ese momento, la producción era meramente testimonial, hasta el extremo de que los agricultores consumían en sus hogares esos primeros pimientos, en vez de destinarlos a la venta.
Pero, a medida que pasaron los días y se mantuvo el tiempo seco y relativamente caluroso, la producción ha ido aumentado y Horsal ya preveía recibir esta semana en torno a 2.500 kilos de pimiento tipo Padrón, uno de sus productos estrella. Desde hace unos días, la hortaliza gallega fresca ya comparte espacio en las estanterías de supermercados y fruterías con el pimiento procedente del sur, algo más madrugador y barato pero también menos apreciado por el consumidor.
Retraso por los temporales
Otros años, Andrés Moaña Cores, un agricultor de 41 años asociado a Horsal, empezaba a plantar sus pimientos tipo Padrón a mediados del mes de febrero. Este año le fue imposible.
La sucesión de temporales de lluvia que azotaron O Salnés desde diciembre dejaron impracticables muchos invernaderos. Los más próximos a ríos permanecieron semanas inundados; muchos otros tenían la tierra tan blanda y húmeda que o bien no se podía pasar con el tractor o bien no dejaría sobrevivir a las plantas.
De hecho, algunos agricultores tuvieron al inicio de la campaña algunos problemas con el pulgón, agravados este invierno porque después de la retirada a nivel europeo de los productos fitosanitarios elaborados a base de spirotetramat, la lucha contra este insecto se ha vuelto más difícil. Tanto es así que en Horsal han sufrido mermas importantes en sus cultivos de lechuga.
El pulgón ha causado menos daño en las plantaciones de pimiento tipo Padrón, y se espera que a partir de ahora, a medida que suben las temperaturas, su presencia en las fincas sea cada vez menor.
O Areeiro recomienda vigilar el avance del mildiu
Los técnicos de la Estación Fitopatolóxica de O Areeiro recomiendan en su último boletín fitopatológico mantener una vigilancia constante de los viñedos ante la evolución del mildiu y la persistencia de una primavera que empieza a estar marcada por la inestabilidad meteorológica, coincidiendo además con el inicio de la floración en numerosas parcelas de la provincia. El personal técnico señala que esta semana se observaron en todas las zonas los primeros racimos de albariño iniciando la floración, aunque no de forma generalizada, apreciándose en algunos casos incluso el fruto formado, lo que confirma el avance fenológico de la vid en uno de los momentos de mayor sensibilidad frente a las enfermedades fúngicas.
La meteorología de los últimos días se caracterizó por la alternancia de períodos soleados y temperaturas suaves con episodios de lluvia y tormentas, que dejaron registros muy dispares según las zonas, mientras que las temperaturas mínimas se mantuvieron relativamente bajas para la época, lo que contribuyó a frenar el desarrollo del mildiu. La situación general es buena, pero en algunas parcelas de la comarca de O Salnés se detectaron racimos afectados y con presencia de fructificación del hongo, coincidiendo con las informaciones trasladadas en los últimos días por personal técnico y viticultores y viticultoras. También se observaron zonas con avance de manchas ya existentes en algunas viñas.
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