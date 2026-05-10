Las cosechas de O Salnés recuperan el tiempo perdido por los temporales

El inicio de la campaña agrícola de primavera se retrasó en O Salnés un par de semanas debido al exceso de lluvia durante el invierno. Sin embargo, las condiciones meteorológicas cambiaron en marzo y abril hacia un tiempo más seco de lo habitual, y eso ha permitido que el campo arousano recuperase esas dos semanas perdidas. Gracias a ello, el pimiento tipo padrón que se produce en la comarca ha llegado más o menos puntual a su cita con los consumidores.

Los socios de la cooperativa Horsal empezaron a recolectar los primeros pimientos en torno a la segunda semana de abril. En ese momento, la producción era meramente testimonial, hasta el extremo de que los agricultores consumían en sus hogares esos primeros pimientos, en vez de destinarlos a la venta.

Andrés Moaña, durante la recolección. | NOÉ PARGA

Pero, a medida que pasaron los días y se mantuvo el tiempo seco y relativamente caluroso, la producción ha ido aumentado y Horsal ya preveía recibir esta semana en torno a 2.500 kilos de pimiento tipo Padrón, uno de sus productos estrella. Desde hace unos días, la hortaliza gallega fresca ya comparte espacio en las estanterías de supermercados y fruterías con el pimiento procedente del sur, algo más madrugador y barato pero también menos apreciado por el consumidor.

Retraso por los temporales

Otros años, Andrés Moaña Cores, un agricultor de 41 años asociado a Horsal, empezaba a plantar sus pimientos tipo Padrón a mediados del mes de febrero. Este año le fue imposible.

La sucesión de temporales de lluvia que azotaron O Salnés desde diciembre dejaron impracticables muchos invernaderos. Los más próximos a ríos permanecieron semanas inundados; muchos otros tenían la tierra tan blanda y húmeda que o bien no se podía pasar con el tractor o bien no dejaría sobrevivir a las plantas.

De hecho, algunos agricultores tuvieron al inicio de la campaña algunos problemas con el pulgón, agravados este invierno porque después de la retirada a nivel europeo de los productos fitosanitarios elaborados a base de spirotetramat, la lucha contra este insecto se ha vuelto más difícil. Tanto es así que en Horsal han sufrido mermas importantes en sus cultivos de lechuga.

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El pulgón ha causado menos daño en las plantaciones de pimiento tipo Padrón, y se espera que a partir de ahora, a medida que suben las temperaturas, su presencia en las fincas sea cada vez menor.