«El Corte Inglés de Cambados» busca nueva vida en grandes multitucionales

El futuro del edificio de Establecimientos Otero de Cambados está sobre la mesa de grandes operadores nacionales e internacionales. Su nuevo dueño mantiene contactos con compañías como Alcampo, Carrefour, Decathlon, Jysk, Pepco o Action, por nombrar algunas, con una propuesta de alquiler para el mítico inmueble, que tiene unas posibilidades de negocio únicas en kilómetros a la redonda.

La propiedad, conocida popularmente como «El Corte Inglés de Cambados», fue adquirida recientemente por un grupo inversor y hace unas semanas terminó los trabajos de adecentamiento, que han sido mínimos, «solo hizo falta un lavado de cara», según explican sus representantes.

De hecho, llaman la atención sobre el excelente estado de conservación del interior porque, además de que en el 2015 fue sometido a una reforma, en su construcción se emplearon materiales de lujo que no han sucumbido a siete años de cierre, hasta el punto de que está totalmente listo para ser ocupado, también en términos de la licencia de usos comerciales.

No entró en el concurso

Otra cosa era la fachada, lo cual ha quedado solucionado para alivio de los vecinos, que además, celebran una compra que podría devolver la vida a este emblemático centro comercial de O Salnés que, al contrario de lo que se ha dicho en ocasiones, no entró en la masa del concurso de acreedores; ya se había vendido antes y operaba en régimen de alquiler.

Así lo explica su nuevo dueño, que lo ha comprado al grupo sueco de activos inmobiliarios que hace años se hizo con el total de Solvia, que antes fuera del Banco Sabadell.

Ahí fue donde acabó uno los negocios más exitosos de la comarca, que llegó a facturar 17 millones de euros y a tener medio centenar de empleados, según las mismas fuentes.

Estas cifras y sus particularidades animaron en gran medida la operación. Y es que el mítico edificio, que se ve a gran distancia, está en pleno centro urbano de Cambados, en la avenida de Galicia, donde el trasiego diario de personas es continuo.

Hoy en día resulta prácticamente imposible encontrar una ubicación así para las grandes superficies, que acaban localizándose en extrarradios y polígonos industriales.

Para su propietario esto es un valor añadido, además de que la capital del albariño es paso obligado para el flujo de millones de turistas que cada año recibe una de las comarcas más turísticas del noroeste español. Sin olvidar su ubicación frente a la plaza de abastos y una cuestión vital para este tipo de negocios, que enfrente tiene una gran bolsa de aparcamiento público gratuito y a escasos metros hay más.

Pero sobre todo destaca su singularidad y versatilidad, cómo fue proyectado, porque en un mismo espacio hay posibilidades para diferentes ámbitos comerciales. De hecho, esa verticalidad le concedió el apelativo de El Corte Inglés y por eso lo está ofreciendo a grandes operadores, tanto nacionales como internacionales.

Para la propiedad, una distribución ideal sería un supermercado en la planta baja; la siguiente podría estar destinada a electrodomésticos, informática y papelería; la tercera podría ser para bricolaje y decoración; a la cuarta le ven posibilidades como tienda de moda y en la última, mueblería, hogar y jardinería. Además, destaca que cuenta con las dotaciones necesarias de accesibilidad y operatividad como almacén, zonas de carga y descarga… Incluyendo una entreplanta.

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Desde el grupo indican que su propósito es crear riqueza y empleo en la zona y agradecen la disposición del alcalde, Samuel Lago, en las gestiones que tuvieron que realizar ante la administración, así como en otros contactos para facilitar su desembarco.