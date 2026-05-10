El colegio San Francisco muestra un siglo de memoria

La historia de un colegio no se escribe solo en los libros de actas ni en las fechas oficiales. También permanece en las fotografías que amarillean con el paso del tiempo, en los pupitres que soportaron generaciones de cuadernos, en los uniformes guardados durante décadas, en los mandilones firmados, en los objetos que parecen pequeños pero que contienen una vida entera. El colegio San Francisco de Vilagarcía abrirá este lunes una de las ventanas más emotivas de los actos de su centenario con la inauguración de una exposición que propone un recorrido por sus cien años de historia.

La muestra, que podrá visitarse en la sala de exposiciones del Auditorio de Vilagarcía hasta el 27 de mayo, se inaugurará a las 19.00 horas. Bajo el título de Exposición Centenario del Colegio San Francisco, el centro ha querido construir un relato visual y sentimental que va desde sus primeros pasos hasta la actualidad. «La exposición es un paso por la historia de nuestro colegio, desde los inicios a la actualidad», explica Fátima Rodríguez, profesora del centro e implicada en la preparación de una muestra que ha removido archivos, recuerdos familiares y mucha memoria compartida.

El recorrido permite seguir la evolución física y vital del colegio. Aparecen imágenes del primer centro, situado en la avenida da Mariña; del paso posterior por Ravella; y de la etapa en Edelmiro Trillo, donde el colegio fue asentando su identidad más reconocible para varias generaciones de vilagarcianos. También hay fotografías del actual edificio en obras, instantáneas de aulas, grupos de alumnos, celebraciones y escenas cotidianas que ayudan a reconstruir no solo la historia del San Francisco, sino también una parte de la memoria educativa de Vilagarcía.

La base de la exposición es fotográfica. El centro ha seleccionado alrededor de un centenar de imágenes, aunque el proceso obligó a dejar muchas fuera. «Teníamos muchísimas y tuvimos que seleccionar», apunta Fátima Rodríguez. Para que esa memoria gráfica no se quede corta, la exposición incorporará también un vídeo en bucle con más fotografías, ampliando así el viaje por las distintas etapas del colegio. Cada estación de la muestra se corresponde con un momento de esa trayectoria centenaria, de forma que el visitante pueda avanzar por el tiempo casi como si pasara las páginas de un álbum familiar.

Una de las muchas fotografías de la muestra. / FdV

Pero el San Francisco no ha querido limitar la exposición a las fotografías. «La base es la fotográfica, pero luego nos apetecía poner cosas», señala la profesora. Y esas «cosas» son, en realidad, piezas cargadas de significado. La muestra reunirá en torno a medio centenar de objetos antiguos, muchos de ellos vinculados a la vida escolar de otras épocas. Habrá un pizarrín, un pupitre, una bola del mundo, instrumentos antiguos, material escolar y enseres de cuando había internas en el colegio. También se expondrá un plinton de gimnasia, una pieza que forma parte de la memoria física del centro. «El plinton es de toda la vida», resume Rodríguez.

Entre esos objetos habrá también un balón de baloncesto con un significado especial, colocado en recuerdo del profesor Juan Pérez Eyré. Es una de esas piezas que van más allá de lo material y que sirven para traer al presente a quienes dejaron huella en el colegio. La exposición no solo habla de edificios, etapas y fotografías, sino también de personas: profesores, alumnas, familias y generaciones que fueron dando forma a la identidad del San Francisco.

La parte religiosa tendrá igualmente un espacio propio, coherente con la historia del centro. Se exhibirá una figura de san Francisco, una imagen de la fundadora —un cuadro antiguo que, según explica Fátima Rodríguez, «llevaba toda la vida en el cole»—, un reclinatorio y otros materiales vinculados a la tradición educativa y espiritual del colegio. También habrá uniformes antiguos, ropa y piezas que muestran cómo ha cambiado la vida escolar a lo largo de un siglo.

Uno de los elementos más curiosos llegará de la mano de una fotografía del Belén Viviente celebrado hace muchos años en el Concello. En esa imagen aparece una niña vestida de angelito y el colegio conserva todavía aquel traje. La exposición mostrará ambas piezas, la foto y el vestido, como una pequeña cápsula del tiempo. «Tenemos ese traje», destaca Rodríguez, consciente del valor emocional de un objeto que permite pasar de la imagen al recuerdo tangible.

La implicación de antiguas alumnas ha sido fundamental para dar forma a la muestra. Muchas han aportado fotografías, recuerdos y objetos que permanecían guardados en casas particulares. Entre ellos figura incluso el sombrero del primer uniforme, una pieza que conecta directamente con los primeros tiempos del centro. También habrá mandilones firmados y otros elementos que «marcan lo que fue la tradición del cole».

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El resultado será una exposición construida entre la historia oficial y la memoria íntima. Un recorrido por cien años de educación, convivencia y vida compartida. El San Francisco celebra su centenario mirando hacia atrás, pero no con nostalgia inmóvil, sino con la voluntad de reconocerse en todo aquello que lo trajo hasta el presente. Porque un colegio centenario no solo cumple años: acumula voces, nombres, imágenes y objetos que explican lo que fue, lo que es y lo que sigue significando para Vilagarcía.