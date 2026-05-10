El centro de salud de San Roque descentraliza las analíticas

La gerencia del área sanitaria Pontevedra-O Salnés y la dirección del centro de salud de San Roque han diseñado un nuevo sistema para la realización de las analíticas de sangre, con una doble finalidad: evitar las largas colas de pacientes que se formaban actualmente frente a la sala de extracciones a primera hora de la mañana; y las largas esperas que se estaban produciendo últimamente, pues se estaban dando citas a un mes vista desde que un médico solicitaba la prueba.

Desde el pasado día 4, ya no se realizan las analíticas en la sala de extracciones de la primera planta de San Roque, sino que se distribuyen entre las consultas de varias enfermeras. Los pacientes deben introducir su tarjeta sanitaria en una de las máquinas expendedoras de cita, y esta imprime un papel con el número de consulta a la que deben dirigirse y su ubicación.

Por el momento, el nuevo sistema no ha causado problemas de entidad, más allá de algunos desajustes normales cuando se implanta una nueva forma de trabajo, y la sensación de desconcierto de más de un paciente. Sin embargo, desde la gerencia del área sanitaria no se ha aclarado por ahora, pese a las preguntas de FARO, si el nuevo sistema pasa a ser permanente o es solo un cambio temporal.

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La gerencia del área Pontevedra-O Salnés explicó en su momento que estaba barajando diferentes alternativas para la organización de las analíticas, después de que el tiempo medio de espera para realizar una extracción se disparase por encima del mes desde que la prueba era solicitada por un médico.