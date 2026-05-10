Adiós a Maluca Durán, la fundadora del emblemático restaurante Posta do Sol de Cambados

Cambados despidió ayer a Amalia Durán Martínez, "Maluca", fundadora de uno de los restaurantes más famosos de la localidad, el Posta do Sol.

Maluca Durán falleció el viernes, a los 94 años, y recibió sepultura este domingo por la tarde en el cementerio de Fefiñáns.

En 1966 fundó el Posta do Sol, un restaurante que con los años se convertiría en uno de los más famosos, no solo de Cambados, sino de toda la comarca de O Salnés.

El local era especialmente apreciado por la calidad de sus mariscos, siempre gallegos frescos, y se hizo hecho célebre por su empanada de vieiras, cuya receta la familia Durán guardó siempre con celo.

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El Posta do Sol sigue abierto en la actualidad en su ubicación original, en la Ribeira de Fefiñáns, uno de los mejores lugares de Cambados para disfrutar del atardecer, de ahí el nombre elegido en su día por Maluca Durán para el establecimiento.