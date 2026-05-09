El viejo escudo del Ayuntamiento del Carril presidirá la Praza da Liberdade con un grabado de granito

El viejo escudo del Ayuntamiento Constitucional del Carril presidirá la Praza da Liberdade, del mismo modo que, como ya se anunció hace unos dias, el de Vilaxoán ocupará el centro de la plaza de Rafael Pazos. En este último caso, se tratará de la sustitución del que se puso en los años 90 del siglo pasado y que no se correspondía con la verdadera identidad institucional vilaxoanesa; en el del Carril será una instalación nueva.

En los dos casos, las características serán similares: una superficie granítica de 420x360 centímetros y ocho de grosor. En su interior será grabado el viejo sello-escudo del Ayuntamiento del Carril, que funcionó entre 1836 -fecha del arranque en la Nueva Planta de Ayuntamientos- y 1913, cuando, como Vilaxoán, se unió a Vilagarcía para formar la actual Vilagarcía de Arousa.

La oportunidad de instalar el emblema del Carril surgió como consecuencia del próximo remate de las obras de repotenciación de las líneas eléctricas de la villa, que culminarán con la retirada del polémico transformador eléctrico de la Praza da Liberdade; unas actuaciones en las que Unión Fenosa Distribución está invirtiendo 100.000 euros en respuesta a las gestiones del gobierno de Alberto Varela y las demandas vecinales, que obtuvieron el respaldo del pleno.

Como quiera que la eliminación del transformador exigirá la renovación parcial del pavimento de la plaza, desde el Ayuntamiento se propuso a la asociación vecinal de Carril replicar el ejemplo de Vilaxoán en Rafael Pazos. Una vez se ha alcanzado un acuerdo, se iniciará el trámite administrativo para la ejecución del proyecto.

Utilizando distintas máquinas CNC (Control Numérico Computarizado) se realizará el grabado de las losas de granito creando varias texturas hasta reproducir el sello/escudo que recordará a propios y visitantes la trayectoria municipal del Carril. Pondrá, además, la guinda estética a la vieja reivindicación vecinal de la retirada del transformador, que en los últimos años causó numerosos problemas debido a las inundaciones y los consiguientes cortes en el suministro a la vecindad.

Con un inversión de 18.000 euros, la instalación del emblema carrilexo servirá igualmente de complemento a los otros proyectos municipales en marcha en el casco histórico: los de humanización de las calles Aduana, Cruz, Esperanza y travesía Lucena.

En el caso del escudo de Vilaxoán, sustituye al actual blasón de teselas de cerámica que existía en la plaza desde los años 90 del siglo pasado, pero que se encontraba en muy mal estado por el desprendimiento de piezas a consecuencia del transcurso del tiempo y el paso de vehículos.

Noticias relacionadas

Aunque en un primer momento se valoró su restauración, la imposibilidad de hacerse con materiales similares, que ya no se fabrican, y también la inconveniencia de mantener las teselas por el complicado mantenimiento que requieren y porque crean una superficie resbaladiza, hicieron descartar la idea.