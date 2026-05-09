Las Piñeiriño Tech Girls contra los tarugos de batea

Se hacen llamar Piñeiriño Tech Girls, y están preocupadas por la proliferación de basura en las playas. Por eso, crearon una aplicación para dispositivos móviles llamada Clean Beach (Playa limpia, en castellano), pensada para facilitar las actividades de recogida de palos de batea arrastrados por las corrientes hacia los arenales. El 23 de mayo estarán en Madrid presentando su idea en el Technovation Girls Madrid, un certamen internacional que pretende sembrar vocaciones tecnológicas en niñas y jóvenes.

Las Piñeiriño Tech Girls son Sofía Figueroa Lemos, Daniela Moldes García, Candelaria Muñiz Cordo, Elisa Navia Cao e Irene Rodríguez Tomás, cinco alumnas de cuarto curso de Primaria del colegio de O Piñeiriño, en Vilagarcía de Arousa, mentorizadas por su profesora Cristina Paulos Novoa. El grupo se creó este curso, y se presentó a Technovation Girls, un certamen nacido hace diez años con el objetivo de reducir la brecha de género en las profesiones STEM (de ciencias, tecnología o ingenierías), habitualmente masculinizadas.

Las niñas, de entre 8 y 18 años, tienen que desarrollar aplicaciones tecnológicas con las que mejorar las vidas en sus comunidades. En el caso de Clean Beach, la idea nació a raíz de una limpieza de playas convocada por la asociación Limpiarousa. Las niñas acudieron con sus familias y les impactó la enorme cantidad de residuos, muchos de ellos reciclables, que terminaban en el mar por acción de los seres humanos, y que el mar escupía después hacia tierra.

Dos niñas recogen palos de batea en la playa de As Sinas (Vilanova) / Iñaki Abella

A las jóvenes estudiantes, además, les llamó la atención que entre toda la basura desperdigada sobre la arena había decenas de palos de plástico. Eran tarugos, o palos de batea.

Los tarugos se utilizan en los criaderos flotantes de mejillón para favorecer el agarre del molusco a las cuerdas. En el pasado, eran de madera, pero desde hace años, la práctica totalidad de los palillos empleados en Galicia son de plástico. Muchos de ellos se desprenden en algún momento y, arrastrados por las corrientes, terminan en las playas o en el lecho marino.

Las Piñeiriño Tech Girls echaron la cuenta, y calcularon que frente a las costas de Galicia hay unos 17 millones de tarugos en las cuerdas de las bateas. Muchos terminarán cayéndose, y convirtiéndose en un foco de contaminación. ¿Cómo mejorar entonces la retirada de estos palillos? Para las niñas de O Piñeiriño, una clave radica en la acción voluntaria de los ciudadanos y el objetivo de su aplicación Clean Beach es precisamente facilitar esa labor voluntaria.

Otra concursante arousana, Antía Fernández Paulos, desarrolló una aplicación sobre las emociones y el trastorno del espectro autista

Su idea ha gustado al jurado de Technovation Girls Madrid, y ha sido seleccionada para ser presentada en la final española del certamen, que se celebrará el 23 de mayo en la universidad Carlos III. Para ello, las Piñeiriño Tech Girls se desplazarán a la capital de España junto a su mentora y familias, y defenderán su proyecto, que competirá en la categoría “beginner” (principiantes) contra los de otros 132 equipos de toda España. Los mejores pasarán a una fase europea y el concurso finalizará con una final intercontinental.

Registro y juegos

¿Debería estar una botella de plástico vacía tirada en una playa? Una pregunta y tres respuestas posibles. Es un ejemplo de uno de los juegos desarrollados por las Piñeiriño Tech Girls para su aplicación Clean Beach, y que están especialmente pensados para los niños más pequeños.

La aplicación desarrollada por las niñas de O Piñeiriño tiene varios apartados: desde juegos, concebidos para entretener a los benjamines y ayudar a despertar conciencias; hasta una agenda para conocer las jornadas de limpieza convocadas por Limpiarousa; pasando por un apartado en el que cada ciudadano podrá subir los datos de sus recogidas de tarugos.

Este apartado es de suma importancia para las Piñeiriño Tech Girls, pues permitirá conocer mejor en el futuro la dimensión real del problema que suponen para el medio ambiente los palillos de batea fabricados en plástico. Incluso, pasado el tiempo, si la gente se implica y sube sus datos, podría llegar a instaurarse el Tarugo del Año, un premio para aquel que más palos retirase.

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Estas niñas no serán, en todo caso, las únicas participantes de Vilagarcía en la final de Technovation Girls Madrid. Su mentora, Cristina Paulos, ha mentorizado a su propia hija, Antía Fernández Paulos, que ha presentado una aplicación llamada Emociona TEAch, relacionada con las emociones y los trastornos del espectro autista.