Un evento para perpetuar
A Nosa Champions hace de Berdón un paraíso de inclusión a través del fútbol
Vilagarcía
El campo de Berdón fue escenario de una nueva concentración de A Nosa Champions, el evento que se convierte en paradigma de la inclusión. Un total de 12 equipos de toda Galicia disfrutaron de una jornada de convivencia deportiva que se convirtió en toda una lección de comportamiento, respeto, ilusión y valores de las que adolecen muchos partidos del más alto nivel. No se trataba de competir, sino de compartir un momento que quedará en el recuerdo colectivo de todos. El Vilagarcía ejerció de anfrión y allí se vieron las camisetas de muchos clubes emblemáticos de Galicia pasando incluso por el Celta, Deportivo o Racing de Ferrol, entre otros. En definitiva, el fútbol también sabe de inclusión.
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