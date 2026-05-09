El Mariscos Antón Cortegada se agarra a sus fortalezas en Alcorcón

El Mariscos Antón Cortegada afronta esta tarde en el pabellón La Canaleja de Alcorcón (19.30 horas) una de esas citas que separan una gran temporada de una temporada todavía mayor. El equipo vilagarciano disputa el partido de vuelta de la primera eliminatoria por el ascenso a Liga Femenina Challenge con una obligación clara: ganar por más de dos puntos después del 68-70 encajado hace una semana en el Sara Gómez. Solo así podrá avanzar hacia la segunda de las tres rondas que hay que superar para alcanzar la segunda categoría del baloncesto femenino español.

La renta madrileña es mínima, pero suficiente para marcar el punto de partida. El Cortegada necesita imponerse en La Canaleja y hacerlo con un margen superior a esos dos puntos que el Alcorcón logró llevarse de Vilagarcía en un primer asalto intenso, físico y exigente. Aun así, Manu Santos no quiere que el marcador de la ida altere el guion de su equipo desde el salto inicial. «Solo si el final es igualado entraría en juego esa diferencia, pero no podemos pensar en otra cosa que no sea hacer bien nuestras cosas y trabajar el partido desde el primer minuto», advierte el técnico vilagarciano.

La semana de trabajo transcurrió con normalidad en lo deportivo, con el cuerpo técnico tratando de ajustar detalles a partir de lo ocurrido en el Sara Gómez. La referencia del primer partido sirve ahora para construir una respuesta. El Cortegada sabe que el Alcorcón volverá a exigirle dureza, concentración y capacidad para sostener el ritmo durante los 40 minutos, pero también entiende que dispone de argumentos suficientes para darle la vuelta a la eliminatoria si logra acercarse a su mejor versión.

El principal foco está en la defensa. Santos no esconde que ahí estuvo una de las claves del primer duelo y también una de las grandes vías de mejora para la vuelta. «Hubo cosas en defensa en el primer partido que estuvieron muy mal hechas por nuestra parte. Nos toca tratar de imponer nuestro ritmo y ser muy fuertes en nuestros básicos, pero donde tenemos que dar un paso adelante es en defensa principalmente», subraya el entrenador del conjunto vilagarciano.

El nivel defensivo es prioridad para el Cortegada. / Iñaki Abella

El Alcorcón ya demostró en Vilagarcía que es un rival de enorme fortaleza física, con recursos para castigar los errores y capacidad para jugar con una rotación larga. Esa exigencia obliga al Cortegada a igualar energía, proteger mejor su aro y evitar que el partido se mueva en un terreno cómodo para las madrileñas. Manu Santos valora las virtudes del rival, pero prefiere que la atención principal esté en su propio equipo, en la respuesta colectiva y en la lectura de cada situación que se vaya planteando durante el encuentro.

No será una jornada sencilla tampoco desde el punto de vista logístico. Condicionado por lo económico, el desplazamiento obliga a la plantilla vilagarciana a levantarse a las 4.30 de la madrugada para viajar a Pontevedra, tomar un AVE hacia Madrid y trasladarse después al hotel para descansar antes del partido. Además, el equipo hará noche en la capital al no contar con enlaces de tren tras el encuentro. Un peaje añadido en una eliminatoria ya de por sí exigente.

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El Cortegada, sin embargo, llega con la convicción de que la desventaja es remontable. La eliminatoria sigue abierta y se decidirá en La Canaleja, donde las vilagarcianas tendrán que convertir la experiencia del primer partido en una respuesta más sólida, más física y más constante. La receta pasa por defender mejor, imponer su ritmo cuando pueda y competir cada posesión sin mirar demasiado pronto al marcador global. Porque el objetivo no es solo ganar. Es ganar por lo necesario para seguir soñando con la Liga Femenina Challenge.