Lino Díaz achaca a la mala fe las críticas por la transparencia en Vilanova

El patrón mayor de la cofradía de Vilanova, Lino Díaz, ha achacado a la mala fe las críticas vertidas hacia él y el resto de la dirección del pósito por la supuesta falta de transparencia en la organización de pescadores.

«Reconocemos que tenemos que informar a los socios de la situación actual, y yo como patrón mayor reconozco que ya deberíamos haber informado a los socios hace tiempo, pero dadas las situaciones pasadas, con ceses de actividad, convenios, paros biológicos, Esteiro y Ariño, bajas del personal de oficina, problemas con los depósitos de las algas y un largo etcétera, incluida la actual situación tan grave por la que estamos pasando las cofradías que dependemos solo del marisqueo, nos fue imposible y sobre todo a mí preparar la mencionada reunión, pero tan pronto como podamos la haremos y daremos las oportunas explicaciones», manifestó ayer Díaz en un escrito.

Esta semana, un grupo de asociados desveló que había presentado varios escritos ante la Consellería do Mar en los que denuncian «la opacidad del patrón mayor y la nueva secretaria». Les acusan de «no publicar en el tablón de anuncios los acuerdos y decisiones adoptadas por los órganos de gobierno del pósito», una situación que dificultaría la transparencia y el acceso a la información.

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Lino Díaz ha respondido indicando que los críticos no representan a la masa social del marisqueo de Vilanova, y les acusa de actuar con mala fe y ocultando intereses particulares. Según el patrón mayor, si preguntasen cuando van a la cofradía, «se les contestaría a todo». Por ello, emplaza a los críticos a trabajar todos juntos, «porque la cofradía es la casa de muchas familias».