A Illa ampliará las zonas restringidas a la estancia de autocaravanas

A Illa va a continuar restringiendo la presencia de autocaravanas fuera del espacio público habilitado para ellas o de los cámpigs que cuentan con autorización para acogerlas. Entre las medidas que va a implantar este verano se encuentra la instalación de nueva señalización en las inmediaciones de la playa de Riasón, una de las últimas zonas donde el autocaravanismo se ha asentado sin control después de que se restringiese el paso en otros puntos.

Así lo reconoce el alcalde de A Illa, Luis Arosa, al afirmar que «hemos decidido cortar en ese punto con su presencia, porque están generando muchos residuos en un entorno natural y no podemos consentirlo, además de que la acampada está directamente prohibida». El entorno de Riasón se une a otros entornos en los que A Illa ha venido ordenando la presencia de autocaravanas después de años de total descontrol. Así, el único punto público habilitado, solo para estacionamiento durante 24 horas, es el parking de Obao, donde existen 24 plazas para aparcar las autocaravanas sin acampar. En el resto del parking de O bao tienen prohibido estacionar.

En Area da Secada, el entorno del faro de Punta Cabalo y Espiñeiro era habitual que las autocaravanas pernoctasen, algo que se decidió prohibir con la instalación de señalización, impidiendo el estacionamiento de estos vehículos entre las 22.00 horas y las 8.00. En Area da Secada ese control está reforzado con cámaras de vigilancia instaladas el pasado año en el marco del proyecto de la zona residencial. En puntos como Gradín y Comboa el paso de cualquier tipo de vehículo a motor está totalmente prohibido por el impacto que pueden provocar al medio ambiente en esos puntos, donde acostumbraban a acampar algunas autocaravanas durante semanas en verano.

Otro punto de Riasón y en Os Tarais también lleva tiempo prohibido el paso de vehículos a motor. En este caso, se decidió instalar pontones de batea cortando el acceso para proteger el espcio dunar, que estaba seriamente degradado y que ya ha comenzado a recuperarse. A estas restricciones se suma que no pueden atravesar la zona residencial, donde alguna de ellas ya ha provocado más de un problema de tráfico debido a las dimensiones del vehículo y a ola estrechez de las calles.

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El alcalde del municipio valora de forma muy positiva la intención de la Mancomunidade de «diversificar y repartir la presencia de las autocaravanas por toda la comarca, acercándolas al interior de O Salnés; creo que es una buena propuesta, porque en los municipios de la costa, como es el caso de A Illa o de OGrove, estamos sobresaturados de estos vehículos que llevan años causando muchos problemas en zonas naturales y en la gestión de residuos». Aunque respalda la acción de la Mancomunidade, Arosa insiste en que «nosotros tenemos ya nuestra hoja de ruta trazada y vamos a continuar con ella en los próximos años, limitando el acceso a todos aquellos puntos del litoral donde se concentren sin ningún tipo de control ni respeto hacia lo que les rodea», explica. Insiste en que no todos los autocaravanistas «tienen este tipo de actitudes y provocan estos problemas, pero creemos que es necesario regular su circulación y, sobre todo, sus pernoctas y acampadas, que deben ser en lugares habilitados para ello».