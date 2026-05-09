Podemos habilita un espacio de asesoramiento a migrantes

El círculo de Podemos en Vilagarcía abre un espacio de atención ciudadana destinado a informar, asesorar y acompañar a las personas migrantes que deseen acogerse al actual proceso de regularización. La formación explica que el servicio es gratuito, y que estará disponible todos los miércoles en horario de 17.00 a 19.00 horas en la sala Seminario 1 del Auditorio municipal de Vilagarcía.

Desde la formación morada señalan que, aunque no tienen capacidad para realizar la tramitación legal directa, su objetivo es combatir el desamparo institucional. «Entendemos que este es un proceso burocráticamente muy complicado, que pone trabas administrativas continuas a personas que solo buscan vivir y trabajar con dignidad. Nuestro deber es estar a su lado, revisando documentación, resolviendo dudas y acompañando en los primeros pasos», explican desde la organización local. Con esta iniciativa, Podemos Vilagarcía defiende la necesidad urgente de impulsar reformas legislativas para garantizar los derechos de la población migrante (vivienda, trabajo, sanidad y educación) y favorecer y facilitar los procesos de regularización. n