La flota del pulpo repudia la presión de los furtivos en el arranque de la veda

La pesca ilegal se está cebando con el pulpo, que entró en veda en toda Galicia el pasado día 1, tanto para la pesca profesional como para la recreativa.

Desde entonces han sido muchas las intervenciones realizadas por Gardacostas de Galicia que permitieron interceptar aparejos ilegales y recuperar producto para devolverlo al mar. Pero no es menos cierto que han sido muchas más las descargas que se han efectuado de manera ilegal.

Así lo reconocen y lamentan los armadores y tripulantes consultados. Esos que sí respetan las normas y, en consecuencia, la veda de dos meses que el propio sector acordó con la Consellería do Mar para preservar el recurso.

Efectivos de Gardacostas de Galicia recuperando nasas ilegales. / Iñaki Abella

«Pero mientras nosotros dejamos descansar el pulpo cuando está en veda, otros se dedican a esquilmarlo llevando producto a tierra sin ningún pudor», declaran algunos de los profesionales de la bajura gallega.

«Siempre ha existido el furtivismo, pero este año parece notarse más que otras temporadas», aseguran los mismos pescadores.

Lo hacen antes de apelar a la responsabilidad y el sentido común de sus «colegas», pero también al tiempo que piden a la Consellería do Mar «que intensifique los controles todo lo que pueda y que endurezca al máximo las sanciones a los ilegales».

Un improvisado cacharro de pulpo. / Gardacostas de Galicia

Entre los que así se pronuncian hay quien cree que «algunos se arriesgan porque, si bien pueden ser sancionados si los cogen, o incluso pueden precintarles el barco durante un par de meses, ellos mismos dicen que tienen poco que perder, ya que si respetan la veda también tendrían que tener el barco parado».

Es por ello que «algunos siguen pescando pulpo en veda porque si los guardacostas no los cogen van a estar sacando dinero extra, y eso es lo único que les importa, ya que les da igual el daño que nos están causando a los demás y no piensan en que saltarse la veda puede ser pan para hoy y hambre para mañana».

Los tradicionales cacharros usados por los piratas. / Gardacostas de Galicia

Visiblemente indignados, algunos armadores animan al propio sector y a los consumidores a denunciar a los furtivos, ya que preservar recursos como este cefalópodo «es cosa de todos».

Lo cierto es que la acción de los piratas se hace notar desde A Guarda hasta Carnota, pasando por O Grove, Bueu, Cangas, Cambados y prácticamente todos los puertos o zonas de pesca de las Rías Baixas.

Sucede cada año con el centollo, cuando está en veda, y sucede igualmente cuando lo están el pulpo y la nécora, ahora dos de la especies más castigadas por esos pescadores sin escrúpulos y todos aquellos consumidores, placeros, hosteleros y compradores en general que adquieren su producto a sabiendas de que es ilegal.

Mientras sigan haciéndolo, Gardacostas de Galicia tendrá que seguir empleándose a fondo para, como en los últimos días, sacar del mar las nasas y cacharros que se emplean de manera ilegal para capturar pulpo.