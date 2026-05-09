Festivala celebra diez años de creación feminista en Vilagarcía

Vilagarcía acogerá este mes la décima edición de Festivala, el festival impulsado por la Asociación O Soño de Lilith que nació en 2016 como respuesta a la falta de presencia de mujeres artistas sobre los escenarios. La cita principal será el 30 de mayo, a partir de las 20.00 horas, en la Praza da II República, con entrada gratuita y un cartel que volverá a combinar música, reivindicación y creación feminista.

La presentación contó con la participación de la concejala de Igualdade, Tania García; la organizadora Daisy Alcalde; y el alcalde, Alberto Varela. García destacó que se trata de «un día muy especial» por el décimo aniversario de un proyecto en el que el Concello «creyó desde el primer momento». También subrayó la colaboración de las áreas de Cultura, Turismo e Igualdade y el incremento de 3.000 euros en la aportación municipal. «Estamos encantadas y orgullosas», señaló.

Daisy Alcalde recordó que Festivala nació con un carácter reivindicativo y que, diez años después, ha contribuido a demostrar que «sí que hay mujeres» en la música y en la creación artística. «Es un honor ver cómo los datos cambiaron y, en cierta medida, gracias a iniciativas pioneras como Festivala», apuntó.

La programación incluirá el 20 de mayo una proyección en el Salón García en colaboración con Cine Club Ádega. El gran día musical será el 30, con las actuaciones de Sés, A Pedreira, Miss Bolivia, Chocolate Remix, Señora DJ y el grupo local As do Xeito. La gala estará conducida por Tamara GR, que ejercerá como nexo entre las artistas.

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Varela mostró el «orgullo» de Vilagarcía por acoger un festival «muy importante» por su defensa del feminismo y la igualdad. «Ahora es más necesario que nunca. Los que creemos en la igualdad tenemos la obligación de alzar la voz», afirmó. El alcalde criticó la falta de apoyo de la Diputación Provincial al evento.