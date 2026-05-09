El Albariño conquista Vitoria con una fiesta que sorprende por su éxito de asistencia

La III Festa do Albariño de Vitoria está resultando un «éxito rotundo. El arranque, hoy, incluso ha sorprendido a las autoridades locales desplazadas hasta la ciudad vasca, que ya en el primer día veían la posibilidad de agotar existencias de las 27 firmas presentes en la cita organizada por la Casa de Galicia de Vitoria.

El concejal de Enoturismo de Cambados, José Ramón Abal Varela, destacó los cientos de asistentes, entre socios de la propia institución, vecinos de la ciudad y autoridades autonómicas y municipales y como prueba de que «estos eventos dan resultado y, de hecho, pronto lo veremos, porque se ha organizado una excursión de un par de autobuses de jubilados que van a ir a O Salnés y en Cambados le haremos una recepción», avanzó.

Y es que la fiesta surge de la alianza del Concello y la Mancomunidade do Salnés con esta casa gallega como organizadora y que está consiguiendo tales cifras de asistencia gracias a una intensa promoción, a nivel institucional y de medios de comunicación.

Brindis con autoridades y demás en el inicio de la cita. / FdV

Así lo indicaba el delegado comarcal de Turismo, José Manuel Aspérez, que también viajó al País Vasco para apoyar la cita que se extiende hasta el domingo con un programa paralelo cultural y gastronómico, además de aprovechar la invitación de medios locales para difundir O Salnés como destino enoturístico, como parte de la política de desestacionalización.

Así, calificó este escaparate como «un acierto total» y una demostración de que el albariño «es un elemento representativo de los nuevos concellos de la comarca, un nexo de unión que nos identifica fuera». Las autoridades también destacaron la presencia del enólogo y sumiller José Ignacio Junguitu, como un «aliado» para esta promoción que también busca poner en valor los vinos con DO Rías Baixas, pues ofreció una sesión explicativa para introducir a los asistentes en sus cualidades.

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Cabe recordar que, al igual que la Festa do Albariño de Cambados, hay un concurso entre los vinos participantes que se resolverá en la jornada de hoy.