Cruz Roja atendió a 1.783 personas en O Salnés en el último año

Cruz Roja en O Salnés conmemora cada 8 de mayo el Día Mundial del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Por ello tuvo lugar una jornada de puertas abiertas en su sede de Vilagarcía. La actividad se desarrolló en horario matinal y permitió a la ciudadanía conocer las instalaciones, la labor diaria de la organización y los proyectos con los que la entidad trata de mejorar la vida de las personas. Además, durante la mañana, todos los boletos de lotería vendidos desde la oficina llevaron como regalo una planta.

La cita llegó acompañada del balance de actividad de 2025, un ejercicio en el que Cruz Roja atendió a más de 1.783 personas en la comarca de O Salnés y ofreció 19.795 respuestas. Desde la organización subrayan que estas cifras «no son solo un número», sino que detrás de cada dato hay «un nombre y apellidos, un rostro y una voz». Bajo la premisa de trabajar en una «Cruz Roja de las personas», la institución centró su acción en quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, a través de las áreas de Socorros, Inclusión Social, Empleo, Salud, Educación y Medio Ambiente.

Uno de los ámbitos con mayor incidencia fue el programa de personas mayores, que llegó a 608 usuarios mediante proyectos como teleasistencia domiciliaria, ayuda a domicilio complementaria, envejecimiento saludable o apoyo a cuidadores. Los programas de intervención social permitieron atender a 1.397 beneficiarios, entre ellos mujeres en dificultad social, personas sin hogar, inmigrantes, familias acogedoras o personas con discapacidad. Además, se registraron 218 demandas para cubrir necesidades básicas de personas en situación de extrema vulnerabilidad.

Las asistencias domiciliarias son uno de los servicios de este colectivo. / Noe Parga

El Plan de Empleo atendió a 179 personas en la comarca, mientras que el área de Salud llegó a 259 beneficiarios con campañas ante olas de frío o calor, promoción de hábitos saludables, apoyo emocional y charlas formativas. En Medio Ambiente se dio respuesta a 115 personas mediante acciones como recogidas de basura, reforestaciones y programas de ahorro energético.

La actividad educativa alcanzó a 876 personas, con especial peso de los cursos de primeros auxilios, desfibrilación semiautomática, formación para el empleo y talleres para el voluntariado. También destaca el trabajo de Cruz Roja Juventud, con 331 menores y jóvenes participantes en programas de educación para la salud, prevención de conductas violentas y promoción del éxito escolar.

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Toda esta labor fue posible gracias al respaldo de 86 personas voluntarias activas en O Salnés, dentro de una red provincial que suma 850 voluntarios y más de 21.000 socios. «Su tiempo y sus ganas hacen posible estar cada día más cerca de quienes más lo necesitan», destaca la organización.