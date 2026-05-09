Daños por las riadas
El Concello de Ribadumia no descarta construir una nueva piscina municipal
PSOE y Somos criticaron la ausencia de una partida para arreglarla en el presupuesto de 2026
El Concello de Ribadumia no descarta que sea necesario construir una nueva piscina después de que la actual colapsara por las riadas de enero.
Así lo indicó el alcalde, David Castro, en el pleno del jueves, cuando la oposición reprochó la ausencia de una partida en el presupuesto de 2026 para arreglarla. Es más, PSOE y Somos temen que este verano no se pueda ofrecer un servicio muy utilizado por las familias.
El regidor argumentó que no han contemplado dinero porque aún están estudiando la situación, pues entre arreglarla y construir otra habrá diferencia económica. Y es que «a lo mejor hay que hacer una nueva y si es así, tenemos que ver qué pasó o reforzar para que no vuelva a pasar», añadió, en referencia al estropicio que causó la crecida del Umia a principios de año. De ser el caso de construir otra, cree que la factura no bajaría de los 100.000 euros.
Castro también indicó que están «trabajando con la aseguradora, con abogados y haciendo un informe, reclamando a la compañía».
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