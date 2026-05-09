El San Martín brinda por 75 años

El San Martín celebró este sábado mucho más que una fecha redonda. Celebró 75 años de fútbol, de barrio, de pueblo y de pertenencia. Lo hizo en una jornada para enmarcar, de esas que quedan guardadas en la memoria colectiva porque consiguen reunir en un mismo espacio a varias generaciones unidas por unos colores, por un escudo y por una manera muy concreta de entender la vida alrededor de un equipo.

El Centro Sociocultural y Deportivo de Vilaxoán acogió la presentación del libro conmemorativo del 75 aniversario del club en un acto marcado por la emoción. Hasta allí se acercaron jugadores, directivos, aficionados y vecinos de todas las épocas. La sala se convirtió en un punto de encuentro entre pasado y presente, con abrazos largos, saludos cargados de cariño y también alguna duda inicial antes de reconocerse después de tantos años. El tiempo había cambiado los rostros, pero no los recuerdos.

La presentación tuvo ese valor especial de las citas que van mucho más allá de lo deportivo. Porque el San Martín no es solo un club de fútbol. Es una parte de la identidad de Vilaxoán. Por eso, cada nombre, cada anécdota y cada referencia despertaba una reacción inmediata entre los presentes. «¿Te acuerdas de aquel partido?», «¿y de aquel viaje?», «¿y de aquella temporada?». Las conversaciones fueron llenando la sala de memoria compartida, de episodios que quizá no figuren en grandes estadísticas, pero que explican mejor que nada lo que significa un equipo para sus vecinos.

El acto de presentación del libro fue un momento lleno de recuerdos. / Noe Parga

Uno de los momentos más sentidos llegó con la intervención de José Luis Teófilo, natural de Vilaxoán y responsable de la edición del libro. Su discurso fue una demostración de cariño hacia el club y hacia el pueblo. Con una estructura cuidada, fue recorriendo nombres, momentos, lugares y pequeñas historias que tocaron la fibra de quienes sabían perfectamente a qué y a quién se refería. Fue, en realidad, una radiografía emocional de 75 años de vida futbolística y social, un repaso a una trayectoria construida desde la cercanía, el esfuerzo y el sentimiento de pertenencia.

El acto también reservó un espacio imprescindible para quienes ya no están. Un vídeo con fotografías y momentos de distintas etapas del San Martín provocó uno de los aplausos más hondos de la jornada. No fue un aplauso de cortesía, sino de gratitud. Un reconocimiento sincero a todas aquellas personas que, desde el campo, la grada, la directiva o el trabajo silencioso, ayudaron a levantar una historia que este sábado volvió a sentirse muy viva.

La posterior comida reunió a cerca de 230 comensales. / FdV

La jornada dejó también la sensación de que el aniversario no mira solo al pasado. El libro funciona como memoria, pero también como punto de partida para que las nuevas generaciones entiendan el peso del San Martín en Vilaxoán. Porque detrás de cada página hay una forma de contar el pueblo a través del fútbol, de sus campos, de sus viajes, de sus derrotas, de sus alegrías y de una fidelidad transmitida de padres a hijos.

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A la conclusión de la presentación, muchos de los asistentes se hicieron con el libro, casi como quien se lleva a casa una parte de su propia biografía. Después, la celebración continuó en Portas, donde cerca de 250 personas compartieron mesa y recuerdos. La comida fue una prolongación natural del acto, un reguero de anécdotas, abrazos y canciones. De esa música que acompañó siempre al San Martín en las gradas y que este sábado volvió a sonar con la fuerza de quien sabe que 75 años no se cumplen todos los días.