Toman forma las pistas cubiertas para pádel y multideportes en Coirón, Meaño

La transformación del viejo pabellón de Coirón va tomando forma para su conversión en un nuevo espacio cerrado, destinando su interior a albergar dos pistas deportivas, una de pádel y otra multideporte, más un espacio para juego infantil en base a una estructura de tres niveles.

Cierto que el plazo de ejecución se dilatará más de lo previsto. Y es que el concertado por la bases del concurso era de un máximo de seis meses. A día de hoy, desde que se formalizó el contrato (29 de agosto), han transcurrido ocho meses y todo indica que se precisarán, cuando menos, uno o dos más para entregar el proyecto completo.

La obra está siendo ejecutada por la empresa redondelana Construcciones Castro Figueiro S.L., a quien se le adjudicó por un importe de 670.068.34 euros (con IVA incluido), lo que se tradujo en una baja de 67,02 euros. De la inversión total, la Diputación de Pontevedra aporta 423.335,84 euros en base a Plan +Provincia 2024, y el Concello los 246.799,52 euros restantes.

El área donde se está actuando es de 1.124,62 metros cuadrados. En ella, con orientación de naciente a poniente, se habilitarán las dos pistas deportivas, una de pádel y otra multideporte, ambas dotadas de césped artificia, y ocupando cada cual una superficie de 200 metros cuadrados. Añadido, en la parte norte de este espacio, colindante con la Rúa do Colexios, se habilitará un juego infantil sobre un área de 59,66 metros cuadrados.

Dicho juego constará de tres niveles, estará dotado de cuatro entradas y otras tantas salidas, contará con piscina de bolas para 3.000 pelotas multicolores de plástico, zonas de subidas por plataformas escalonadas, dos rodillos giratorios de juego más tobogán.

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El espacio resultante mantendrá un graderío por poniente y mediodía, el cual ocupará una superficie de 108,69 metros cuadrados. Añadido, contará con iluminación led en base a nueve luminarias con potencia de 162 kW y emisión lumínica de 500 lux. Y, para culminarla, toda esa zona será cubierta en base a estructura de paneles sándwich con relleno de espuma de poliuretano, fachadas con vidrio laminar de seguridad, cerrajería y carpintería de aluminio en color blanco.