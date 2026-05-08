Un septuagenario de Vilagarcía, a juicio por un delito de odio en redes: «Monos», una «peste», «hay que exterminarlos»

Un vecino de Vilagarcía de iniciales de J.A.T.P. se enfrenta a un año y ocho meses de prisión por difundir en redes mensajes contra la población migrante y personas de confesión musulmana, llamándoles «monos», «porquería» y «peste», entre otros calificativos, y haciendo llamamientos a «expulsarlos» y «molerlos a palos». Los hechos ocurrieron entre febrero de 2017 y junio de 2018, así que el Ministerio Público pide la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas.

La Audiencia de Pontevedra acogerá el próximo jueves una audiencia preliminar contra este septuagenario que, según el escrito público de acusación, realizaba publicaciones en un perfil de Facebook, abiertas al público en general y que contenían «deliberadamente» viñetas, comentarios, noticias y expresiones de las cuales era «consciente» que «no solo ofendía y menospreciaba a las personas por razón de su nacionalidad extranjera, su situación de residencia irregular en España o por profesar religión musulmana o por su color de piel, sino que contribuía a despertar entre la población prejuicios o estereotipos contra los mismos, susceptibles de generar sentimientos de odio, rechazo y hostilidad social poniendo en grave riesgo de esta forma su tranquilidad, seguridad y libre ejercicio de derechos».

Así, el fiscal reproduce susodichas publicaciones en las que el acusado comentaba noticias y otras cosas sobre el atentado de Londres y el de las Ramblas, la retirada de asilo a refugiados, una petición de cierre de una mezquita, comentarios sobre ayudas a la población migrante o sobre política transfronteriza, por destacar algunos. Lo hacía diciendo cosas como «aquí sobran y ya apesta esta peste», «la pena que no electrocutasen las vallas y saltaban solos para el cielo», «la mejor medicina, molerlos a palos, que más negros no se van a poner», «hay que combatirlos sin compasión y exterminarlos sin compasión» o «a esas razas no se les tiene que dar nada que los impuestos que hay en España es de los españoles». En sus referencias a estas personas les llamaba «monos», «indeseables» y «basura» y otros insultos.

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Esto fue lo encontrado tras llevarse el ordenador de su casa, durante un registro voluntario realizado por la Guardia Civil a raíz de la denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal. Este lo considera autor de un delito contra los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas reconocido en la Constitución y además pide para él una multa de 4.000 euros.