Salen a la venta los últimos 200 bonos de la campaña Son da Casa!

El Concello de Vilagarcía pondrá mañana, sábado 9 de mayo, a disposición del público los últimos 200 lotes de la campaña extraordinaria de primavera de los bonos Son da Casa! La venta física se realizará en la carpa municipal instalada en la Praza de Galicia y comenzará a las 11.00 horas.

Será la última oportunidad para adquirir estos vales, después de que las 1.675 unidades habilitadas para la venta online se agotasen durante los dos primeros días de campaña. Desde la Concellería de Promoción Económica recuerdan que para comprarlos será necesario ser mayor de edad y presentar el DNI. Cada persona podrá retirar un máximo de dos lotes.

Cada paquete tiene un coste de 20 euros, pero permite realizar compras por valor de 30 euros en los establecimientos adheridos gracias a la subvención municipal. Los bonos podrán utilizarse hasta el 31 de mayo y la relación de comercios participantes puede consultarse en la plataforma ticket.vilagarcia.gal.

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La campaña extraordinaria cuenta con una aportación municipal de 18.750 euros y puso en circulación un total de 1.755 packs. Los negocios interesados en sumarse todavía pueden solicitar su adhesión a través de la sede electrónica del Concello.