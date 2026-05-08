Rías Baixas se consolida entre los diez vinos más vendidos de España en hostelería y alimentación

Los vinos de la denominación de origen Rías Baixas se encuentran entre los diez más vendidos en España en hostelería y alimentación, ocupando la cuarta posición en valor y la octava en volumen. Son datos aportados ayer por el Consello Regulador, en la presentación de los resultados del informe de la consultora NielsenIQ sobre «El mercado español de los vinos Rías Baixas», un proyecto que fue subvencionado por la Diputación de Pontevedra.

Rías Baixas valora positivamente las conclusiones del estudio, afirmando que los caldos de la denominación de origen «mantienen su buen posicionamiento en el mercado nacional en 2025». Según la consultora, el consumidor actual «tiene un estilo de vida basado en el control de gasto, en el cuidado personal y en la moderación», y la generación boomer (entre 60-87 años) es la que consume vino en España.

Bajo estas premisas comenzó en el Pazo de Mugartegui (Pontevedra) la presentación al sector del informe Nielsen. El secretario general del Consello Regulador, Ramón Huidobro, fue el encargado de dar la bienvenida a los cerca de medio centenar de profesionales asistentes, entre los que se encontraban el presidente del Consejo Regulador, Isidoro Serantes.

Huidobro destacó que «se está haciendo un buen trabajo por parte del sector. Las bodegas están haciendo una gran labor en la comercialización de sus vinos. Seguimos teniendo ese liderazgo en nuestro posicionamiento, seguimos creciendo en los mercados, crecemos en volumen, crecemos en valor, crecemos en alimentación y en el canal Horeca pero también es cierto que hay territorios donde todavía podemos seguir explorando posibilidades de posicionamiento y seguir incrementando nuestra presencia».

Oportunidades de crecimiento

En este sentido, recordó que el Plan Director 2030 «ya nos decía que teníamos que crecer en volumen, en ventas y en valor. Los datos que hoy nos han presentado indican que se está creciendo en ventas y en valor, pero creo que tenemos que seguir trabajando porque hay áreas en España donde tenemos la posibilidad de seguir introduciendo nuestros vinos».

«Sabemos que en Galicia y en la zona de Levante estamos bien posicionados, pero en el área metropolitana de Madrid hay oportunidades de crecimiento, también en el área metropolitana de Barcelona y Andalucía, y tenemos que reforzar la cornisa Cantábrica».

Según el informe de la Consultora NielsenIQ, los vinos con Denominación de Origen en el mercado nacional disminuyeron sus ventas en el canal de alimentación y hostelería: En un 1,3 por ciento en volumen, alcanzando los 359 millones de litros; y en un 0,5 por ciento en valor, llegando a los 2.332 millones de euros.

La Denominación de Origen Rías Baixas se encuentra entre las diez principales denominaciones de España tanto en volumen, donde se sitúa en la octava posición, como en valor, donde asciende a la cuarta posición. De hecho, Rías Baixas es la denominación de origen española que más ha crecido en cuota de valor: cinco décimas, desde el 4,8% de marzo de 2025 hasta el 5,3% en marzo de 2026.

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