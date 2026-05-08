El Refugio de Cambados estalla ante los sabotajes a una colonia felina: «Que sepas que vamos a por ti»

El Refugio de Animales de Cambados ha denunciado ante la Guardia Civil lo que consideran un sabotaje a la colonia felina del cementerio de Santa Mariña. Su presidenta, Olga Costa, explica que saben de la existencia de personas disconformes con la misma y que desde hace varias semanas han venido sufriendo el robo de comida y material, pero la gota que colmó el vaso, asegura, fue que el jueves se encontraron la caseta de madera totalmente destrozada y tirada en el contenedor.

«Que la persona que lo hizo sepa que vamos a por ella, que las colonias están protegidas por ley», advirtió, destacando que no comprenden la molestia que puede causar al estar en un camposanto, además de que «tenemos el apoyo del párroco».

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Visiblemente furiosa y emocionada por momentos, relató el dinero y el esfuerzo altruista que destinan la protectora y los voluntarios, que incluso «se privan de cosas para atender a estos gatos para los que vivir en la calle es una condena», añadió. Recordó que por eso se aplica el sistema de esterilización CER en las 28 colonias que hay en la villa, para evitar sufrimientos innecesarios a los animales. También pidió que si alguien tiene una pista contacte con ellos o las autoridades.