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La radio escolar del colegio Filipenses obtiene recompensa

El podcast «O entroido en Radio Neri» obtuvo el primer premio en la gala de los Premios José Hermida

El profesor José Maneiro con los alumnos que generaron el podcast.

El profesor José Maneiro con los alumnos que generaron el podcast. / Cedida

Diego Doval

Vilagarcía

El colegio Sagrada Familia Filipenses de Vilagarcía se alzó con el primer premio en la categoría de Educación Infantil y Primaria de la II Gala de los Premios José Hermida de Radio Escolar, celebrada en el auditorio de la UNED de Pontevedra ante más de 500 personas.

El centro vilagarciano fue reconocido por el pódcast «O entroido en Radio Neri», elaborado íntegramente en gallego por los alumnos Daniel Dobarro Salgueiro, Lola Fernández Barral, María Victoria Ginnari De Freitas y Dasan Laya Padín. «Radio Neri es la radio del cole», explicó el profesor José Maneiro, que acompañó al grupo en una gala a la que llegaron 20 finalistas.

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El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, fue el encargado de entregar el premio al centro arousano en una edición que reunió 117 trabajos de 107 colegios de la provincia.

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