Educación
La radio escolar del colegio Filipenses obtiene recompensa
El podcast «O entroido en Radio Neri» obtuvo el primer premio en la gala de los Premios José Hermida
El colegio Sagrada Familia Filipenses de Vilagarcía se alzó con el primer premio en la categoría de Educación Infantil y Primaria de la II Gala de los Premios José Hermida de Radio Escolar, celebrada en el auditorio de la UNED de Pontevedra ante más de 500 personas.
El centro vilagarciano fue reconocido por el pódcast «O entroido en Radio Neri», elaborado íntegramente en gallego por los alumnos Daniel Dobarro Salgueiro, Lola Fernández Barral, María Victoria Ginnari De Freitas y Dasan Laya Padín. «Radio Neri es la radio del cole», explicó el profesor José Maneiro, que acompañó al grupo en una gala a la que llegaron 20 finalistas.
El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, fue el encargado de entregar el premio al centro arousano en una edición que reunió 117 trabajos de 107 colegios de la provincia.
- Consternación en Cuntis y Vilagarcía por la muerte del profesor Enrique Portela a los 37 años
- Muere Constantino Rodiño, el alma del restaurante Casa Rodiño de Meaño a los 57 años
- Sin tren entre Vigo y Santiago a causa de un hombre subido a la catenaria, en Vilagarcía
- Comienza en Vilagarcía la construcción de un edificio de viviendas con piscina «infinity» y «chill out» orientados a la ría
- Un hombre de 52 años resulta herido en un aparatoso accidente con vuelco en Ribadumia
- Una vecina de Vilagarcía ruega al Concello que le devuelvan la luz natural a su vivienda
- Propietarios de A Toxa buscan restringir el acceso a la isla ante la «invasión» de turistas
- A Toxa: decenas de locales vacíos a precios de 800 a 3.000 euros el metro cuadrado