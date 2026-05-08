El presidente de la FGCN: «El terror del narcotráfico está a las puertas de casa»

«El terror del narcotráfico ya no está a miles de kilómetros, lo tenemos a las puertas de casa». Son palabras del presidente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico, Manuel Couceiro Cachaldora, pronunciadas anoche en la gala anual de la entidad. La trágica muerte de dos guardias civiles, ayer mismo, mientras perseguían una narcolancha frente a la costa de Huelva no hizo sino corroborar las afirmaciones de Couceiro.

«El narcotráfico y las adicciones hace mucho que han dejado de ser un problema de unos pocos, son más que nunca una amenaza real para la seguridad y el bienestar de toda la sociedad», añadió el presidente de la Fundación contra o Narcotráfico (FGCN) en el evento celebrado en el Auditorio municipal de Vilagarcía de Arousa.

Estudiantes premiados en el concurso literario. | NOÉ PARGA

En el transcurso del acto, la Fundación entregó sus Nécoras de Ouro, que este año recayeron en Jaime Gayá Moreno, jefe de Aduanas en Galicia; Jesús Cartelle Fernández, director de la Unidad de Conductas Adictivas de Ribeira; y en Carmen Villar Alonso, periodista de FARO DE VIGO.

El primero de ellos advirtió estos días de que en los últimos años se está produciendo un fenómeno de sobreproducción de droga, el cual provoca a su vez que las organizaciones traten de introducir más cargamentos (y más grandes) en Europa y Norteamérica. El espectacular alijo de 30 toneladas interceptado la semana pasada en el portacontenedores «Arconian» no hace más que avalar su afirmación.

Miembros de las fuerzas de seguridad y público asistente a la gala. | NOÉ PARGA

Por ello, desde la FGCN insisten en que la lucha contra el narcotráfico debe volver a ser prioritaria para la clase política. «Que duda cabe que en la lucha contra el narcotráfico en España a lo largo del tiempo hemos hecho mucho, hacemos mucho... Pero en la situación compleja y peligrosa que estamos viviendo con lo que hacemos no es suficiente (...) Si nos quedamos quietos, el problema se nos va a ir de las manos, porque ellos no van a parar».

Por ello, el presidente de la Fundación instó a las autoridades a dotar de más medios humanos y materiales a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a invertir más en prevención y a sacar adelante reformas legales que faciliten la lucha contra el narco y que eviten su reincidencia o que puedan conservar su patrimonio.

Por su parte, la periodista Carmen Villar fue premiada por la Fundación por sus artículos relacionados con el drama de las adicciones, sobre todo entre los jóvenes. Tras recibir la Nécora de Ouro, la informadora tuvo palabras de reconocimiento para los investigadores y científicos, «que proporcionan los datos que ayudan a los periodistas a dimensionar sus informaciones de forma comedida, sin alarmismos, pero sin descuidar lo que es importante».

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En la gala se dieron cita miembros de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, de la judicatura y de la clase política. También se entregaron los premios del concurso literario «Contos do camiño». Los galardonados fueron Juan Dadín Pérez, Uxía Fernández Rodríguez, Rita Bermúdez Canal, Catalina Bueno Torrado, Laura Romero Fagín, Adriana Otero Dozo y Noa Moldes.