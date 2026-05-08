Portos invierte 50.000 euros en O Preguntoiro y afea a Costas su lentitud en la desafectación

Portos de Galicia empezó este viernes unas obras de puesta a punto del paseo marítimo de O Preguntoiro, en Vilaxoán. Los trabajos tienen un presupuesto de 50.000 euros, y permitirán actuar en las aceras dañadas por las raíces de los árboles, la balaustrada ornamental o los bancos deteriorados.

El presidente del ente público, José Antonio Álvarez, visitó la actuación para explicar que Portos acomete los trabajos a pesar de que la Xunta de Galicia ya aprobó la desafectación de esos terrenos en septiembre del año pasado, sin que por ahora Costas del Estado haya dado el siguiente paso para ponerlos a disposición de los Ayuntamientos.

Por su parte, el presidente de la asociación de vecinos, Cándido Meixide, fue muy explícito en sus reclamaciones. Agradeció la obra que está acometiendo ahora la Xunta de Galicia, pero advirtió de que las deficiencias del paseo de O Preguntoiro van mucho más allá de la estética.

«Una inversión de 50.000 euros no llega ni para empezar. Es posible que estéticamente se arregle algo, pero estructuralmente no», declaró. Y es que, además de los daños que se aprecian a simple vista en las aceras, los bancos o la balaustrada, hay problemas de evacuación del agua de la lluvia y de alumbrado público.

«Siguen formándose charcos de agua junto al parque de Dona Concha y en el paseo, y hay un problema importante de iluminación, com luminarias que siguen fallando», advirtió Cándido Meixide.

El Ayuntamiento asumió la parte de la obra que le correspondía a Costas en la balaustrada de Carril

Los vecinos tienen la sensación de que la solución a sus demandas se dilata demasiado en el tiempo, en parte por las disputas competenciales.

Sobre esto, el presidente de Portos insistió en varias ocasiones en su visita a Vilaxoán en que la Xunta de Galicia «hizo los deberes», iniciando el proceso administrativo de reversión de los terrenos a los Concellos, pero que el procedimiento está parado ahora en Costas del Estado.

Además, aceptó que la obra que se va a acometer durante las dos o tres próximas semanas en Vilaxoán es modesta, pero recordó que se trata de una zona que, en teoría, pronto debería dejar de ser de Portos. Además, recordó que para este ente son prioritarias las obras en zonas de uso portuario, como muelles, diques o edificios para los pescadores.

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En lo que respecta al Concello, la primera teniente de alcalde, Tania García, indicó que lo principal de esta obra es que garantice la accesibilidad. También aseguró que desde Ravella se intentará que Costas del Estado asuma su parte de la obra, sin cerrar la puerta a que acometa la obra el propio Ayuntamiento si finalmente Costas no lo hace, como sucedió con la balaustrada de Carril.