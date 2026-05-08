Un arousano se enfrenta a cuatro años de prisión por vender medio gramo de heroína

La Fiscalía solicita cuatro años y seis meses de prisión para un hombre que fue interceptado en 2024 vendiendo medio gramo de heroína a otra persona en Vilagarcía. La próxima semana habrá una audiencia preliminar en la Audiencia de Pontevedra y el Ministerio Público le acusa de un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud. El encausado fue sorprendido vendiéndole a otro cuatro envoltorios en las escaleras de acceso a un edificio, los cuales contenían 0,65 gramos, valorados en 43,59 euros y que estaban destinados «a la comercialización y difusión entre terceros», indica en su escrito de acusación.