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Tribunales

Un arousano se enfrenta a cuatro años de prisión por vender medio gramo de heroína

La Audiencia de Pontevedra acoge la próxima semana una audiencia preliminar

Heroína incautada en una operación anterior.

Heroína incautada en una operación anterior.

Lucía Romero

Vilagarcía

La Fiscalía solicita cuatro años y seis meses de prisión para un hombre que fue interceptado en 2024 vendiendo medio gramo de heroína a otra persona en Vilagarcía. La próxima semana habrá una audiencia preliminar en la Audiencia de Pontevedra y el Ministerio Público le acusa de un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud. El encausado fue sorprendido vendiéndole a otro cuatro envoltorios en las escaleras de acceso a un edificio, los cuales contenían 0,65 gramos, valorados en 43,59 euros y que estaban destinados «a la comercialización y difusión entre terceros», indica en su escrito de acusación.

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