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O Salnés licencia a una nueva promoción de carniceros

El programa de empleo termina la tercera formación en una profesión con alta demanda en el mercado laboral

Alumnas del curso comarcal de carnicería.

Alumnas del curso comarcal de carnicería.

Lucía Romero

Cambados

El Programa Integrado de Emprego de O Salnés ha licenciado a su tercera promoción de carniceros. El curso de 40 horas fue impartido nuevamente por Javier Vaquero, un reconocido profesional que instruyó al alumnado en despiece, fileteado, cortes para diferentes usos, preparación de productos cárnicos, presentación de producto, seguridad alimentaria y técnicas de conservación y almacenamiento. Desde la Mancomunidade indican que ya tienen prácticas en Froiz y Carrefour y recuerdan que se trata de una profesión con alta demanda.

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