Mancomunidade
O Salnés licencia a una nueva promoción de carniceros
El programa de empleo termina la tercera formación en una profesión con alta demanda en el mercado laboral
Cambados
El Programa Integrado de Emprego de O Salnés ha licenciado a su tercera promoción de carniceros. El curso de 40 horas fue impartido nuevamente por Javier Vaquero, un reconocido profesional que instruyó al alumnado en despiece, fileteado, cortes para diferentes usos, preparación de productos cárnicos, presentación de producto, seguridad alimentaria y técnicas de conservación y almacenamiento. Desde la Mancomunidade indican que ya tienen prácticas en Froiz y Carrefour y recuerdan que se trata de una profesión con alta demanda.
Suscríbete para seguir leyendo
- Consternación en Cuntis y Vilagarcía por la muerte del profesor Enrique Portela a los 37 años
- Muere Constantino Rodiño, el alma del restaurante Casa Rodiño de Meaño a los 57 años
- Sin tren entre Vigo y Santiago a causa de un hombre subido a la catenaria, en Vilagarcía
- Comienza en Vilagarcía la construcción de un edificio de viviendas con piscina «infinity» y «chill out» orientados a la ría
- Un hombre de 52 años resulta herido en un aparatoso accidente con vuelco en Ribadumia
- Una vecina de Vilagarcía ruega al Concello que le devuelvan la luz natural a su vivienda
- Propietarios de A Toxa buscan restringir el acceso a la isla ante la «invasión» de turistas
- A Toxa: decenas de locales vacíos a precios de 800 a 3.000 euros el metro cuadrado