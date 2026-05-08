Cultura
O Grove lanza la décimo cuarta edición del concurso de pintura Ernesto Goday con 3.000 euros en premios
Los artistas mayores de edad podrán presentar sus obras hasta el 30 de septiembre
El Ayuntamiento de O Grove convoca la décimo cuarta edición del concurso de pintura en memoria del artista local Ernesto Goday, dotado con 3.000 euros. En esta nueva edición del certamen puede participar cualquier persona mayor de edad que presente una obra inédita y original de su autoría, con unas dimensiones comprendidas entre 60 x 50 y 150 x 150, realizada con técnica y estilo libre. La temática tendrá que estar relacionada con el paisaje natural y urbano de O Grove y sus gentes.
Todos los interesados en participar, pueden hacer su inscripción aportando una fotografía de la obra en formato digital acompañada de la hoja de inscripción que puede descargarse en la sede electrónica del Ayuntamiento hasta el 30 de septiembre, en el correo electrónico casadacultura@concellodogrove.es o a través del dirección postal de la Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey, que es Monte da Vila, 11, código postal 36980, de O Grove (Pontevedra).
Un jurado compuesto por profesionales del mundo del arte realizará una preselección que se comunicará a las personas interesadas en el mes de octubre. Los artistas seleccionados deberán enviar sus obras que formarán parte de la exposición del concurso y del "Catálogo 2026". De esa preselección saldrá la obra ganadora del 2026.
O Grove también organiza todos los años uno de los principales concursos literarios de Galicia, este dedicado a Manuel Lueiro Rey.
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