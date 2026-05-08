La Mancomunidade do Salnés, un ejemplo de cooperación territorial para Argentina: su modelo es «práctico y operativo»

El profesor argentino Víctor Hugo Berta está estudiando el modelo español de las mancomunidades como herramienta jurídica y organizativa y la de O Salnés ha sido una de las elegidas. De hecho, esta semana se reunió con su equipo y destacó que se trata de un «modelo práctico y plenamente operativo de cooperación territorial». De hecho, le pareció «especialmente relevante» para territorios de su país, como la provincia de Entre Ríos, pues aunque existe una normativa para la creación de estas entidades, no se ha desarrollado ninguna.

Este docente de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, está elaborando una investigación sobre eficiencia en la administración y uno de los aspectos que más despertó su interés, según la saliniense, fue «el modelo de prestación conjunta de servicios públicos». Además, durante el encuentro se incidió especialmente «en cómo la cooperación supramunicipal permite afrontar retos que muchos Ayuntamientos, de forma individual, tendrían dificultades para asumir». También en el «alto grado de autonomía financiera» que, según el último informe del Consello de Contas, es del 27,63%, «muy por encima de otras entidades similares de Galicia, muchas de ellas dependientes en gran medida de transferencias externas», añadieron desde la Mancomunidade.

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De hecho, respecto al dictamen de este organismo gallego, destacaron también que la sitúan como una «referencia», pues «pone en valor el funcionamiento de la entidad como modelo de cooperación municipal eficiente» y una rendición de cuentas «transparente».