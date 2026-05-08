A Illa inicia la humanización de O Naval y Manuel de Graña

El Concello de A Illa ha dado inicio a la humanización de O Naval y Alcalde C. Manuel de Graña con una inversión de casi 500.000 euros. Cabe recordar que así dará continuidad a la transformación del paseo de O Naval y supondrá la renovación de pavimentos, mobiliario, alumbrado y zonas verdes, además de un pequeño anfiteatro. El alcalde, Luis Arosa, destacó que cubren el 100% con fondos provinciales y conseguir esto «es un reconocimiento al trabajo bien hecho de nuestros técnicos».