El gobierno de Ribadumia aprueba en solitario un presupuesto de 6,4 millones para 2026

El gobierno local de Ribadumia aprobó en solitario el presupuesto para 2026, que asciende a 6,4 millones de euros. La oposición presente en el pleno del jueves votó en contra y fue especialmente crítica con la ausencia de medidas para los problemas en el abastecimiento de agua, provocando que el alcalde, David Castro, les acusara de desconocer cómo funciona este sistema vinculado a la red comarcal y que involucra a otros Concellos.

En general, el gobierno local presumió de seguir una política de «gestión responsable» de los recursos, como señaló la concejala de Contas, Vanesa Jorge, encargada de resumir el documento económico. Este contempla un incremento del gasto corriente, en buena parte por la aprobación -en la misma sesión- de una nueva Relación de Puestos de Trabajo, la cual incluye mejora de retribuciones y otras cuestiones laborales, así como la inclusión del personal de la escuela infantil como fijo, «a funcionarizar», o la creación de un plaza de monitor para el Fogar do Maior.

En cuanto a inversiones reales, ascienden a 850.000 euros, lo cual supone un descenso respecto al presupuesto de 2025, como lamentó la oposición. Sin embargo, el Ejecutivo de Castro hizo gala de una gran lista de proyectos en los que ha conseguido financiación de otras administraciones y compromisos futuros que cubren entre el «70 y el 100 del total». Una cuestión de la que presumió ampliamente, mencionando que «mientras otros incrementan impuestos, somos uno de los Concellos que menos recaudamos», añadió el alcalde, destacando la congelación de impuestos y tasas.

La concejala Jorge mencionó el entorno de la iglesia de Lois; actuaciones con el +Provincia en caminos y servicios básicos de «todas las parroquias»; mejora de los vestuarios de A Bouza, el acceso al núcleo de O Curuto; el mirador de Besomaño; trabajos de eficiencia energética en el pabellón de Ribadumia; accesos en Regueira; la redacción de una futura senda peatonal para la carretera PO-300 a su paso por Lois o el Plan Extra de 2025 para humanizar el callejón de Loureiro, así como actuaciones en el punto limpio. Esto último despertó fieras críticas de la oposición, pues sigue cerrado: «No se puede presumir de un servicio, sino se pone en funcionamiento», le reprochó el portavoz de Somos, Sergio Soutelo. «Grandes cifras para gasto corriente, pero no se resuelven problemas estructurales, de fondo, que los vecinos llevan tiempo trasladando», opinó sobre el presupuesto en general.

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De un modo similar se pronunció el socialista Javier Mougán, pues le ve «poca capacidad transformadora de Ribadumia» y «falta de equilibrio en las prioridades» a la hora de dotar las diferentes partidas, además de reprochar que el Periodo Medio de Pago a Proveedores del prim2er trimestre supere en un mes el plazo legal.