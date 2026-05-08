Esquerda Unida denuncia el "abandono" del sistema de bicicletas Vaibike en Vilagarcía de Arousa

Esquerda Unida de Vilagarcía de Arousa ha denunciado este viernes "el estado de evidente abandono" del sistema Vaibike, tanto en lo referente a las bicicletas como a las estaciones.

El portavoz de esta formación, Juan Fajardo, apunta que el sistema "nació como una apuesta positiva por la movilidad sostenible", pero que a día de hoy, "es nun ejemplo de la falta de mantenimiento y dejadez del gobierno local".

Esquerda Unida denuncia que hay estaciones en las que, "se acumulan desde hace meses bicicletas absolutamente deterioradas, muchas de ellas inutilizables, con cadenas rotas o descolocadas, ruedas desinfladas o directamente pinchadas, óxido, problemas de frenos o incluso de con falta de elementos estructurales".

"La situación es tan evidente que existen bases enteras ocupadas por bicicletas inútiles sin reparar", prosigie EU.

El grupo esquerdista urge al gobierno municipal a poner en marcha una auditoría del servicio, a arreglar las estaciones y las bicicletas deterioradas, y a implantar la gratuidad del servicio. Y es que, en opinión de Juan Fajardo, la situación actual del Vaibike es tan mala que desanima a los vecinos a utilizarlo.

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"Hoy es casi un milagro encontrar una bicicleta del servicio en uso por las calles del Concello. La bajísima utilización evidencia que la ciudadanía perdió la confianza en un sistema poco fiable, con bicicletas inutilizadas y estaciones con problemas constantes", concluye Esquerda Unida.