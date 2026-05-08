Gastronomía
El espectáculo del ronqueo del atún rojo llega a un centenar de paladares
El evento, ya con todo el aforo vendido, ofrecerá diversas preparaciones
La plaza de abastos de Vilagarcía será este domingo escenario del showtime «Ronqueo de Atún», una propuesta gastronómica organizada por Novomar Arousa y La Baldosa Vinoteca con la colaboración del Concello. La cita, que se desarrollará entre las 13.30 y las 17.00 horas, reunirá a más de un centenar de personas, con todas las plazas ya agotadas.
El concejal de Turismo y Promoción Económica, Álvaro Carou, destacó que la actividad sitúa en el foco a la plaza, «un lugar de tradición a punto de cumplir un siglo de existencia» y también «un buen espacio para otro tipo de actividades». Carou subrayó que se trata de una iniciativa «sin precedentes en la zona» y de «un atractivo turístico para Vilagarcía».
Ana Chaves, de Novomar Arousa, explicó que el ronqueo consistirá en el despiece de un atún rojo de Almadraba, de unos 190 kilos. «Queremos dar a conocer que se pueden fusionar culturas y sabores con productos de alta calidad de nuestra zona», señaló.
La parte culinaria correrá a cargo de la Tapería A Baldosa. Manuel Gómez avanzó que habrá ocho pases de atún rojo, con preparaciones inspiradas en la cocina gallega y acompañados con vinos seleccionados de Martín Códax, además de dos pases dulces maridados con licores. Entre las propuestas figuran habas con ventresca, gilda con xoubas y lomo de atún, showcooking y degustación de la carne adherida a la espina. «La idea es hacer cosas diferentes y no estar siempre encasillados en los mismos productos», apuntó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Consternación en Cuntis y Vilagarcía por la muerte del profesor Enrique Portela a los 37 años
- Muere Constantino Rodiño, el alma del restaurante Casa Rodiño de Meaño a los 57 años
- Sin tren entre Vigo y Santiago a causa de un hombre subido a la catenaria, en Vilagarcía
- Comienza en Vilagarcía la construcción de un edificio de viviendas con piscina «infinity» y «chill out» orientados a la ría
- Un hombre de 52 años resulta herido en un aparatoso accidente con vuelco en Ribadumia
- Una vecina de Vilagarcía ruega al Concello que le devuelvan la luz natural a su vivienda
- Propietarios de A Toxa buscan restringir el acceso a la isla ante la «invasión» de turistas
- A Toxa: decenas de locales vacíos a precios de 800 a 3.000 euros el metro cuadrado