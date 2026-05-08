El espectáculo del ronqueo del atún rojo llega a un centenar de paladares

La plaza de abastos de Vilagarcía será este domingo escenario del showtime «Ronqueo de Atún», una propuesta gastronómica organizada por Novomar Arousa y La Baldosa Vinoteca con la colaboración del Concello. La cita, que se desarrollará entre las 13.30 y las 17.00 horas, reunirá a más de un centenar de personas, con todas las plazas ya agotadas.

El concejal de Turismo y Promoción Económica, Álvaro Carou, destacó que la actividad sitúa en el foco a la plaza, «un lugar de tradición a punto de cumplir un siglo de existencia» y también «un buen espacio para otro tipo de actividades». Carou subrayó que se trata de una iniciativa «sin precedentes en la zona» y de «un atractivo turístico para Vilagarcía».

Ana Chaves, de Novomar Arousa, explicó que el ronqueo consistirá en el despiece de un atún rojo de Almadraba, de unos 190 kilos. «Queremos dar a conocer que se pueden fusionar culturas y sabores con productos de alta calidad de nuestra zona», señaló.

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La parte culinaria correrá a cargo de la Tapería A Baldosa. Manuel Gómez avanzó que habrá ocho pases de atún rojo, con preparaciones inspiradas en la cocina gallega y acompañados con vinos seleccionados de Martín Códax, además de dos pases dulces maridados con licores. Entre las propuestas figuran habas con ventresca, gilda con xoubas y lomo de atún, showcooking y degustación de la carne adherida a la espina. «La idea es hacer cosas diferentes y no estar siempre encasillados en los mismos productos», apuntó.