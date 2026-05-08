Emerxencias Vilagarcía estrena camión escalera

El servicio municipal de Emerxencias de Vilagarcía refuerza desde hoy su capacidad operativa con la incorporación de un nuevo camión escalera, un vehículo seminuevo importado de Alemania y valorado en 200.000 euros, que permitirá mejorar la respuesta en intervenciones de altura y situaciones de riesgo vital. El alcalde, Alberto Varela; la concejala de Seguridade Cidadá, Tania García; y el edil de Obras, José María González, asistieron en la Praza da II República a la demostración del nuevo equipamiento, que queda ya operativo.

El camión, con muy pocos kilómetros y en perfecto estado de uso, es más moderno que el vehículo del que disponía hasta ahora Emerxencias. Su principal ventaja es una escalera extensible que supera los 32 metros de alcance, además de una cesta de mayor volumen y nuevos sistemas de seguridad que facilitarán el trabajo del personal en intervenciones complejas.

El jefe de Emerxencias, Francisco Guillán Busto, subrayó la importancia de contar en la propia ciudad con un recurso de estas características para reducir los tiempos de llegada. «La inmediatez es primordial cuando la vida de las personas puede depender de cuestión de minutos», explicó. Guillán recordó que, de no disponer de estos medios, Vilagarcía tendría que depender de los camiones escalera que pudiese enviar el Consorcio de Bombeiros desde Ribadumia.

En Vilanova también Protección Civil ha podido ampliar su maquinaria. / Cedida

Alberto Varela aprovechó la presentación para reconocer el trabajo diario del personal de Emerxencias y Protección Civil. El alcalde destacó «su profesionalidad, dedicación y excelente capacidad de reacción» y defendió el esfuerzo del Concello para dotar al servicio de equipos que permitan trabajar de forma «eficiente y segura». La adquisición se financia en varias anualidades a través del convenio de colaboración con la agrupación local de voluntarios de Protección Civil.

Noticias relacionadas

También la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Vilanova de Arousa ha reforzado sus medios gracias al Programa de Axudas ás Agrupacións de Persoal Voluntario de Protección Civil de la Deputación de Pontevedra. La entidad recibió 3.881,57 euros para renovar y adquirir material destinado a labores de prevención y actuación ante emergencias en el municipio. Con esta partida se compraron cuatro equipos de comunicación portátil, dos generadores, un generador portátil y una desbrozadora.