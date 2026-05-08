Detenidos dos hombres por un robo con fuerza en una lavandería de Pontecesures hace un año

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres como presuntos los autores del robo con fuerza ocurrido hace un año en una lavandería autoservicio de Pontecesures.

Los hechos se remontan al mes de abril de 2025, cuando se tuvo conocimiento de un robo en el citado establecimiento, en el cual los autores fuerzan de manera violenta la máquina expendedora de cambio, haciéndose con un botín de unos 1.000 euros, aproximadamente.

Tras éstos hechos y recibir la correspondiente denuncia, los agentes se desplazaron al lugar para realizar una exhaustiva inspección técnico-ocular, recabando huellas y evidencias físicas necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Así, efectivos del Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Caldas de Reis en colaboración con efectivos del Puesto de Valga, tras diferentes pesquisas han procedido a la investigación de los presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

Una vez identificados, resultaron ser dos varones de 36 y 37 años, vecinos de las localidades de Noia y de A Serra de Outes, en la provincia de A Coruña, y a los que les constan multitud de antecedentes penales por los cuales ya cumplieron penas de prisión, informan desde el Instituto Armado.

Ante su identificación, la Guardia Civil puso en marcha un dispositivo de vigilancia operativa, que permitió localizar el paradero de los individuos y proceder a su investigación penal en el momento oportuno, «minimizando riesgos y asegurando la eficacia de la intervención».

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Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Tribunal de Instancia Sección Civil e Instrucción funciones de Guardia de la localidad de Caldas de Reis, donde ambos investigados deberán comparecer cuando sean requeridos por la Autoridad Judicial.