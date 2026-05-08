Curtas representará a Vilagarcía en el Festival de Cannes

Curtas Festival do Imaxinario dará la próxima semana un salto histórico en su consolidada trayectoria. El certamen vilagarciano, que este año alcanza su 54ª edición, estará presente en el Festival de Cannes, que se celebrará del 12 al 23 de mayo, dentro del Marché du Film, considerado el gran mercado profesional de la industria audiovisual a nivel mundial.

La participación de Curtas se articulará a través del Fantastic Pavilion, punto de encuentro internacional para el cine de terror, fantasía y ciencia ficción. Allí, el festival arousano contará con visibilidad propia mediante su logotipo y su emblemático trofeo, situando a Vilagarcía en uno de los principales escaparates del género.

La presencia en Cannes tendrá una doble vertiente. Por un lado, el equipo del certamen desarrollará una labor de «scouting» con productores, distribuidores, programadores y prensa especializada para captar las mejores producciones y exhibirlas posteriormente en Galicia. Por otro, Curtas actuará como embajador cultural de Vilagarcía ante profesionales e instituciones de todo el mundo.

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Luis Miguel Rosales, director del Curtas. / Noe Parga

El festival, nacido en 1973 y decano de los certámenes audiovisuales gallegos, llegará a Cannes tras nuevos reconocimientos internacionales, como su entrada en la Méliès International Festivals Federation, la concesión de la EFFE Label 2026-2027 y su inclusión entre los 90 mejores festivales de género del mundo según Dread Central. Su 54ª edición se celebrará del 23 de octubre al 1 de noviembre.