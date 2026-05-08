El Club San Martín presenta en Vilaxoán el libro que recoge sus 75 años de historia

El San Martín de Vilaxán vivirá hoy una jornada especialmente simbólica con la presentación oficial del libro conmemorativo de su 75º aniversario. El acto comenzará a las 12.00 horas en el Centro Sociocultural y Deportivo vilaxoanés.

La publicación, editada por Teófilo Edicións, realiza un docmentado recorrido por las más de siete décadas de vida de una entidad profundamente ligada a su pueblo. A través de imágenes históricas, José Luis Teófilo ha hilado un relato que pretende convertirse en un documento de referencia para entender el papel del club en Vilaxoán y en el deporte comarcal.

En la obra participan directivos, jugadores y aficionados de todas las épocas, así como representantes institucionales junto a otras muchas voces relacionadas con la entidad rojilla.

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Tras la presentación se celebrará una comida en O Recuncho do Chiado, en Portas, con la asistencia de más de 230 personas. Una reunión que será uno de los momentos más emocionantes de este 75º aniversario, dado que se reencontrarán muchas personas que han formado parte de la familia del San Martín en algún momento de sus vidas. n