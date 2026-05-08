Concello
Catoira prevé liquidar el ejercicio de 2025 con remanente positivo
Catoira
El Concello de Catoira prevé liquidar el ejercicio económico de 2025 con remanente positivo. Según el alcalde, Xoán Castaño, los informes de la contabilidad municipal apuntan que «por segundo año consecutivo se va a cumplir la regla de gasto y gracias a la eliminación de más de la mitad de las obligaciones pendientes de pago acumuladas de años anteriores, el pasado ejercicio se va a cerrar incluso con remanente positivo y capacidad de generar ahorro. Estamos en una situación de estabilidad», añadió.
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