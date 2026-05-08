Cambados licita el pabellón de San Tomé: vestuarios renovados, gradas con asientos y otras mejoras

El Concello de Cambados ha sacado a licitación el proyecto para ejecutar mejoras en el pabellón de San Tomé que, entre otros, da servicio al colegio. El precio es de 160.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

La obra se cubre con el Plan de Infraestruturas Deportivas de la Diputación de 2024, así que tiene que estar terminada antes de que finalice el año. Su objetivo es realizar una importante mejora en unas instalaciones muy utilizadas, pero que presentan carencias y un importante desgaste en algunos aspectos.

Según el proyecto de los trabajos, se instalarán nuevas puertas abatibles, se sustituirá la actual de emergencias por otra con barra antipánico, se van a instalar asientos amarillos y azules de apoyo lumbar en la grada de hormigón, además de hacer cuatro zonas de escaleras con barandilla para mejorar los accesos.

Asimismo, se colocarán puertas correderas de chapa de acero cerrando el hueco existente ahora en la pared lateral opuesta a la grada, generando así un espacio de almacenaje, y también un cerramiento de policarbonato en los huecos superiores de los parámetros laterales.

Otra idea es dotar al pabellón de una cortina separadora motorizada de tela con su estrutura metálica para soportarla, lo cual permitirá dividir la pista para simultanear actividades.

El proyecto incluye el acondicionamiento de los vestuarios, con la limpieza de las paredes y suelos, el pintado de los parámetros de bloque con pintura plástica. También se va a colocar un pavimento de linóleo antideslizante y se renovarán los inodoros y los lavabos existentes.

La instalación de un sistema de megafonía también está contemplado, así como la sustitución de las luminarias existentes por otras de tipo led.

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